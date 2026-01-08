Tether dévoile un nouveau standard pour compter l'or tokenisé

Cette semaine, Tether Gold a introduit une nouvelle unité de mesure pour l'or tokenisé de son stablecoin XAUT : le Scudo. Que faut-il retenir ?

Tether présente le Scudo pour comptabiliser l'or tokenisé

À l’instar de nombre d’autres métaux précieux, l’or s’échange actuellement proche de son plus haut historique (ATH). En 2025, l’actif a d’ailleurs connu une année particulièrement positive, avec une hausse de près de 65 % :

Cours de l'or en données quotidiennes

Dans ce contexte, le stablecoin XAUT de Tether a connu une importante adoption en 2025 et ses 2,3 milliards de dollars de capitalisation lui permettent d'ailleurs de pointer à la 8e place du classement l'ensemble des stablecoins. Sur une année, cette même capitalisation a ainsi progressé de près de 250 %.

Face à ce développement, Tether Gold a annoncé mardi l’adoption d’une nouvelle unité de mesure pour son stablecoin XAUT: le Scudo.

Ainsi, 1 Scudo correspond à un millième de XAUT. Pour rappel, le prix du XAUT, qui est actuellement de 4 434 dollars lors de l’écriture de ces lignes, suit en réalité le prix d’une once d’or. Quant à elle, une once d’or équivaut à 31,104 grammes d’or.

Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a comparé le Scudo au satoshi, tout en affirmant l'arrivée prochaine de ce standard sur les wallets Tether :

Scudo, en tant que moyen de comptabiliser 1/1000 d'une once (1 XAUT), améliore l'expérience utilisateur de XAUT pour les transferts, les paiements et la tarification. Tous les futurs portefeuilles basés sur Tether WDK [wallet development kit, ndlr] intégreront la dénomination Scudo. De la même manière que les satoshis pour le Bitcoin.

Plus largement, rappelons l’appétence de Tether pour le célèbre métal précieux. Selon le site Web de Tether Gold, ce sont près de 16,24 tonnes d’or qui servent à collatéraliser le XAUT, tandis que de manière plus large, le dernier rapport de transparence disponible à l’heure de l’écriture de ces lignes (celui du 3e trimestre 2025), rapporte plus de 12,92 milliards de dollars d’avoirs en métaux précieux.

En juillet 2025, Paolo Ardoino révélait d’ailleurs à Bloomberg que Tether disposait de son propre coffre-fort sécurisé en Suisse.

Sources : TradingView, X

