Tether dévoile un nouveau standard pour compter l'or tokenisé

Cette semaine, Tether Gold a introduit une nouvelle unité de mesure pour l'or tokenisé de son stablecoin XAUT : le Scudo. Que faut-il retenir ?

le 8 janvier 2026

2 minutes de lecture

Vincent Maire

Tether présente le Scudo pour comptabiliser l'or tokenisé

À l’instar de nombre d’autres métaux précieux, l’or s’échange actuellement proche de son plus haut historique (ATH). En 2025, l’actif a d’ailleurs connu une année particulièrement positive, avec une hausse de près de 65 % :Cours de l'or en données quotidiennes

Cours de l'or en données quotidiennes

 

💡Comment acheter de l'or grâce à la blockchain en 2026 ?

Dans ce contexte, le stablecoin XAUT de Tether a connu une importante adoption en 2025 et ses 2,3 milliards de dollars de capitalisation lui permettent d'ailleurs de pointer à la 8e place du classement l'ensemble des stablecoins. Sur une année, cette même capitalisation a ainsi progressé de près de 250 %.

Face à ce développement, Tether Gold a annoncé mardi l’adoption d’une nouvelle unité de mesure pour son stablecoin XAUT: le Scudo.

Ainsi, 1 Scudo correspond à un millième de XAUT. Pour rappel, le prix du XAUT, qui est actuellement de 4 434 dollars lors de l’écriture de ces lignes, suit en réalité le prix d’une once d’or. Quant à elle, une once d’or équivaut à 31,104 grammes d’or.

Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a comparé le Scudo au satoshi, tout en affirmant l'arrivée prochaine de ce standard sur les wallets Tether :

blockquote icon

Scudo, en tant que moyen de comptabiliser 1/1000 d'une once (1 XAUT), améliore l'expérience utilisateur de XAUT pour les transferts, les paiements et la tarification. Tous les futurs portefeuilles basés sur Tether WDK [wallet development kit, ndlr] intégreront la dénomination Scudo. De la même manière que les satoshis pour le Bitcoin.

👉 Dans l'actualité également — Morgan Stanley crée la surprise en lançant 3 ETF crypto en 24 heures sur Bitcoin, Ethereum et Solana

Plus largement, rappelons l’appétence de Tether pour le célèbre métal précieux. Selon le site Web de Tether Gold, ce sont près de 16,24 tonnes d’or qui servent à collatéraliser le XAUT, tandis que de manière plus large, le dernier rapport de transparence disponible à l’heure de l’écriture de ces lignes (celui du 3e trimestre 2025), rapporte plus de 12,92 milliards de dollars d’avoirs en métaux précieux.

En juillet 2025, Paolo Ardoino révélait d’ailleurs à Bloomberg que Tether disposait de son propre coffre-fort sécurisé en Suisse.

Sources : TradingView, X

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

