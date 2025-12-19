Euro numérique : la BCE a fini son travail, quelles sont les prochaines étapes ?

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a confirmé que sa mission évaluative arrivait à sa fin en ce qui concerne l’euro numérique. Quelles sont alors les prochaines étapes ?

La BCE a fini son évaluation du projet d’euro numérique

Christine Lagarde s’exprimait lors de la conférence de fin d’année de la BCE. Après avoir notamment annoncé un maintien des taux directeurs de la banque centrale, elle a affirmé que son institution passait désormais le projet aux décideurs politiques :

Nous avons fait notre travail, nous avons porté le projet à bout de bras, mais c’est désormais au Conseil européen – et certainement plus tard au Parlement européen – de déterminer si la proposition de la Commission est satisfaisante.

💡 Pour tout comprendre à ce sujet – C’est quoi les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) ?

Cela sera en effet au Parlement européen de décider si la proposition de la Commission européenne peut être transformée en loi ou amendée pour se conformer au cadre législatif.

Notre ambition est de veiller à ce qu’à l’ère numérique, il existe une monnaie qui constitue l’ancrage de stabilité du système financier. Pour l’instant, cet ancrage est la monnaie de banque centrale. […] Mais à l’ère numérique, il doit exister une expression numérique de cette souveraineté, ainsi qu’un ancrage numérique au service du système financier que nous avons.

Un lancement à l’horizon 2029 ?

Les prochaines étapes restent cependant nombreuses. Tout d’abord, le Conseil de l’Union européenne doit adopter le règlement européen sur l’euro numérique, avant que le Parlement européen ne donne son avis. Le texte pourrait ainsi être finalisé au cours de l’année 2026.

Ensuite, la phase technique se poursuivra, avec des pilotes et des tests pratiques, qui pourraient débuter dès 2026 et se poursuivre en 2027. Mais cette élaboration prendra du temps, et les décisions prises à Bruxelles sont notoirement longues.

Au final, l’euro numérique ne sera probablement pas réellement lancé avant 2029, date sur laquelle tablent la BCE et les institutions financières européennes. On ne pourra donc a priori pas utiliser cette version numérique de l’euro avant 4 années.

🌐 Dans l’actualité – Emmanuel Macron veut renforcer le rôle international de l’euro avec les stablecoins

D’ici là, le paysage des monnaies numériques a bien sûr le temps d’évoluer. Déjà, la vague des stablecoins est en train d’arriver aux États-Unis. Et si aucun stablecoin euro n’a pour l’instant pris de réelle ampleur, cela pourrait changer d’ici à 2029.

L’Union européenne, géant assoupi pour certains, aura donc certainement sa monnaie numérique phare. Mais arrivera-t-elle trop tard ? C’est la question qui se pose alors que la numérisation des paiements est en marche partout dans le monde.

Source : BCE

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.