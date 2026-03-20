« Des risques de hausse de l'inflation » : la BCE opte pour un maintien des taux d'intérêt

À l'image de la Réserve fédérale américaine, le Conseil de gouverneurs de la Banque centrale européenne a choisi le statu quo pour ses taux d'intérêt. Quels sont les facteurs qui motivent cette décision ?

le 20 mars 2026 à 16:00.

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Vincent Maire

« Des risques de hausse de l'inflation » : la BCE opte pour un maintien des taux d'intérêt

La BCE garde le cap sur ses taux directeurs

Jeudi, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a rendu sa décision de politique monétaire sur les taux d’intérêt. En l’occurrence, ceux-ci ont donc été maintenus aux niveaux auxquels ils se trouvaient :

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Le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui de maintenir inchangés les trois principaux taux d'intérêt de la BCE. Il est déterminé à garantir la stabilisation de l'inflation à l'objectif de 2 % à moyen terme. La guerre au Moyen-Orient a considérablement accru l'incertitude, engendrant des risques de hausse de l'inflation et de ralentissement de la croissance économique. Elle aura un impact significatif sur l'inflation à court terme, via la hausse des prix de l'énergie. Ses conséquences à moyen terme dépendront de l'intensité et de la durée du conflit, ainsi que de l'influence des prix de l'énergie sur les prix à la consommation et l'économie.

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Concrètement, lesdits taux d'intérêt sont actuellement les suivants :

  • Facilité de dépôt : 2 % ;
  • Opérations de refinancement 2,15 % ;
  • Facilité de prêt marginal : 2,4 %.
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Tandis que les taux de la BCE avaient atteint un plus haut à 4,5 % au cours des 10 dernières années, les niveaux actuels correspondent plus ou moins à ceux de novembre 2022.

Face à la situation économique actuelle, le Conseil des gouverneurs se dit « prêt à ajuster tous les instruments dont il dispose dans le cadre de son mandat afin de garantir la stabilisation de l’inflation à son objectif de 2 % à moyen terme ».

Ainsi, cela suggère une hypothétique hausse de taux en cas d’emballement de l’inflation, mais cela implique également une réduction de son bilan. Par exemple, les portefeuilles du programme d’acquisition d’actifs (APP) et du programme d’acquisition d’urgence en cas de pandémie (PEPP) « diminuent à un rythme mesuré et prévisible », compte tenu du fait que l’Eurosystème n’achète actuellement pas de nouvelle dette avec le remboursement des titres arrivant à échéance.

Côté prévisions, la BCE s’attend à une inflation moyenne de 2,3 % en 2026, 2,2 % pour 2027 et 2,1 % à l’horizon de 2028. Concernant la croissance, cette dernière a été abaissée à une estimation de 0,9 % pour 2026, tandis que 1,3 % et 1,4 % sont attendus pour les deux années suivantes.

Quoi qu’il en soit, ce statu quo fait écho à la dernière décision de la Réserve fédérale américaine, qui a également choisi de maintenir ses niveaux de taux à l’issue de sa réunion FOMC cette semaine.

👉 Dans l'actualité également — Spiko s'associe au géant Amundi pour lancer un nouveau fonds tokenisé

Alors que le marché n’a pas eu à faire face à de quelconques surprises cette semaine, le CAC 40 affiche une hausse de 0,89 % aujourd’hui depuis l’ouverture, tandis que le DAX progresse de 1,06 % dans le même temps. Pour sa part, le cours du Bitcoin (BTC) continue de faire preuve d’une certaine résilience, avec une hausse de 1,6 % en 24 heures pour un prix de 71 250 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

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Source : BCE

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