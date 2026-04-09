La vague des stablecoins pourrait atteindre une ampleur inédite dans le monde, selon une analyse de Chainalysis. Mais pour cela, il faut que deux conditions soient réunies.

Les paiements en stablecoin exploseront d’ici à 2035 selon Chainalysis

Selon le rapport, la croissance organique ferait grimper le volume d’échange des stablecoins à 719 000 milliards de dollars d’ici à 2035. Et si l’on prend en compte d’éventuels catalyseurs, cela pourrait atteindre des sommets encore plus élevés.

Chainalysis évoque en premier lieu un transfert de richesse de 100 000 milliards de dollars, qui pourrait changer la donne pour les stablecoins. Entre 2028 et 2048, cette masse financière sera transférée depuis les Baby Boomers vers les Millenials et la génération Z. Résultat : ces actifs investis de manière plutôt traditionnelle se retrouveront entre les mains d’investisseurs qui sont déjà familiers de la cryptomonnaie.

Deux forces convergent pour accélérer ce changement : le plus grand transfert de richesse générationnel de l’histoire (jusqu’à 100 000 milliards de dollars passant à des Millennials et Gen Z natifs de la crypto) et la progression silencieuse vers l’acceptation des stablecoins au point de vente.

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L’autre catalyseur, cela sera l’utilisation des stablecoins en tant que monnaie courante, venant progressivement remplacer les canaux de paiement classiques. Alors que les cartes bancaires ont progressivement remplacé les espèces et autres moyens de paiement en termes de volume, les stablecoins pourraient eux-même remplacer les cartes de paiement, toujours selon Chainalysis.

À mesure que davantage de commerçants acceptent les stablecoins, payer en crypto passe d’un choix délibéré à une infrastructure de paiement par défaut – la même transition que les cartes de crédit ont connue face aux espèces.

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Des volumes inédits dans les prochaines années ?

Si ces deux catalyseurs se combinent (transfert de richesse et adoption massive), les stablecoins pourraient alors atteindre des volumes inédits, jusqu’à 1,5 quadrillion de dollars (1 500 000 000 000 000 000 000 000 dollars) selon l’analyse.

En tenant compte de ces catalyseurs, nos projections changent : les volumes en 2035 pourraient approcher 1,5 quadrillion de dollars, un chiffre qui dépasserait les 1 quadrillion de dollars estimés aujourd’hui pour les paiements transfrontaliers mondiaux.

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Ce qui est certain, c’est que les institutions sont conscientes de cette manne. De plus en plus de banques et grandes entreprises souhaitent lancer leur stablecoin, afin de se positionner dans cette nouvelle réalité qui se dessine.

Source : Chainalysis

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