France : la startup Bubblemaps lève 3 millions d'euros pour développer l'analyse on-chain

La startup française Bubblemaps vient de lever 3 millions d'euros pour continuer de développer l'analyse on-chain et la rendre accessible au plus grand nombre. Grâce à cet apport de capital, Bubblemaps souhaite améliorer son infrastructure et développer ses outils auprès du grand public ainsi que des institutionnels.

