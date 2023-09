La blockchain Base cumule déjà 20 millions d’adresses — Un succès vraiment complet ?

Malgré sa jeunesse, la blockchain Base, propulsée par Coinbase, a déjà dépassé les 20 millions d’adresses uniques. Retour sur différentes statistiques, afin de juger de l’adoption de ce layer 2 d’Ethereum (ETH).

Le layer 2 Base dépasse les 20 millions d’adresses uniques

Alors que son mainnet a été ouvert à tout le monde il y a à peine plus d’un mois, le layer 2 Base propulsé par Coinbase connaît des chiffres d’adoptions particulièrement intéressants. Et pour cause, ce week-end, le réseau de deuxième couche d’Ethereum (ETH) a dépassé les 20 millions d’adresses uniques, soit près de 20,5 millions :

Figure 1 — Adresses uniques sur Base

Bien sûr, il faut noter que cela ne correspond pas à 20 millions d’utilisateurs, ceux-ci pouvant opérer sur plusieurs adresses. Néanmoins, cette statistique dépasse déjà de loin d’autres solutions de mises à l’échelle d’Ethereum.

Et pour cause, Arbitrum One et Optimism, lancés en 2021, comptent respectivement 12,54 et 12,7 millions d’adresses uniques. L’engouement temporaire autour du projet Friend.Tech pourrait-être l’une des sources de ce grand nombre de créations d’adresses.

En matière d’adresses actives quotidiennement, celles-ci évoluent généralement de 60 000 à 70 000 sur le mois de septembre.

Il y a un mois, nous avons mis en lumière les 10 millions de transactions dépassées. Aujourd’hui, ce nombre a plus que triplé, à hauteur de 34,4 millions.

De belles performances en DeFi, mais une marge de progrès encore énorme

Si le nombre d’adresses uniques peut offrir des indications intéressantes en matière d’adoption, c’est loin d’être suffisant pour tirer de réelles conclusions.

La valeur totale verrouillée (TVL) dans la finance décentralisée (DeFi) sera par exemple un indicateur pertinent pour comparer Base à d’autres blockchains. Sur ce point, le layer 2 est déjà entré dans le top 10 et a même dépassé Solana (SOL), tandis que cette dernière connaît des difficultés en raison de l’affaire FTX :

Figure 2 — Top 10 des blockchains par TVL dans la DeFi

Ainsi, DefiLlama recense 119 protocoles DeFi sur Base, sur lesquels est déposé l’équivalent de 375 millions de dollars. Nous voyons là que c’est 42 % de moins qu’Optimism et plus de 4,5 fois moins qu’Arbitrum, chacun avec 648 millions et 1,7 milliard de dollars de TVL.

Pour ce qui est des protocoles, c’est l’exchange décentralisé (DEX) Aerodrome qui mène la danse, regroupant 36 % de la TVL de Base. Friend.Tech, dont nous parlions plus tôt, arrive deuxième, avec 35,4 millions de dollars, puis nous retrouvons des applications bien connues de l’écosystème Web3 comme Stargate, Curve ou Compound :

Figure 3 — TVL des protocoles DeFi sur Base

Si toutes ces valeurs montrent une marge de progression encore énorme, ce sont tout de même là des performances tout à fait honorables, compte tenu de la jeunesse de la blockchain. Il convient également de rappeler que nous sommes encore en bear market, et que ces données auront plus de poids dans les prochains mois afin de mieux les étudier.

Sources : BaseScan, DefiLlama

