Holesky, prévu pour être le testnet le plus important de la blockchain Ethereum (ETH), a vu son premier lancement perturbé. Prévu pour être mis en route et opérationnel le 15 septembre, date d'anniversaire de The Merge, une erreur de configuration a finalement forcé les développeurs d'Ethereum à repousser l'échéance.

Selon Diederik Loerakker, qui travaille dans la recherche et le développement de la blockchain Ethereum, l'un des développeurs de la blockchain éponyme aurait effectivement saisi les mauvaises données dans le fichier genesis. De surcroît, d'autres paramètres ne seraient à priori pas compatibles avec le lancement du testnet Holesky :

Someone put 0x686f77206d7563682069732074686520666973683f ("how much is the fish?") as extra-data in the EL Holesky genesis.json, and not in the CL genesis.ssz

Misconfiguration, network failed to launch.

Also, some other fork params in releases are rumored to mismatch too.

Need…

— proto.eth (@protolambda) September 15, 2023