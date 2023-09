Optimism distribue 48 millions de tokens OP non réclamés lors de son premier airdrop

Optimism (OP), le deuxième layer 2 Ethereum le plus important en termes de valeur totale verrouillée (TVL), a annoncé qu'il avait procédé à la distribution de l'ensemble des tokens OP restants non distribués lors de son premier airdrop.

L'OP est le token natif d'Optimism et sert notamment à régler les frais de transaction ou à participer au sein de l'organisation autonome décentralisée (DAO) du layer 2. Pour en savoir plus sur Optimism et son fonctionnement, nous vous invitons à lire notre fiche dédiée.

Selon le communiqué d'Optimism, les individus concernés devraient avoir reçu les tokens OP en question directement sur leur adresse :

Announcement 🚨

The remainder of unclaimed OP from Airdrop #1 is being distributed directly to eligible addresses.

If you were eligible for Airdrop #1, but you haven’t claimed your tokens yet, you will receive OP directly at your address.

— Optimism Governance (@OptimismGov) September 15, 2023