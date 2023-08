Base dépasse les 10 millions de transactions : analyse de la blockchain de Coinbase

Après le lancement en mainnet il y a environ 2 mois et son ouverture sans condition aux utilisateurs il y a quelques jours, le layer 2 Base de Coinbase a dépassé les 10 millions de transactions. Retour sur les principales statistiques de cette solution de mise à l’échelle d’Ethereum (ETH).

Analyse des principales statistiques du layer 2 Base de Coinbase

Base, le layer 2 de la blockchain Ethereum (ETH) propulsé par Coinbase, vient de dépasser les 10 millions de transactions. À cette occasion, nous revenons sur les principales statistiques du réseau depuis que son mainnet a été ouvert sans permission il y a à peine une semaine.

En nous concentrant sur le nombre de transactions quotidiennes, nous pouvons notamment observer deux pics marquant une accélération de l’adoption. Le premier a eu lieu le 30 juillet avec 654 504 transactions, lorsque les développeurs d’applications ont pu accéder au réseau, et un deuxième pic d’activité s’est produit le 10 août, avec 757 246 transactions, lorsque tout un chacun a pu utiliser Base :

Figure 1 — Nombre de transactions journalières sur Base

À propos du nombre d’adresses présentes sur le layer 2, ce dernier en compte plus de 576 000 lors de l’écriture de ces lignes. En termes d’activité, plus de 100 000 de ces adresses sont actives quotidiennement, avec un plus haut de 127 042, atteint le 10 août dernier :

Figure 2 — Adresses actives quotidiennement sur Base

Smart contracts, gas et échanges avec Ethereum

Au-delà du nombre d’utilisateurs actifs sur Base, le layer 2 compte désormais plus de 178 000 smart contracts déployés sur son réseau, bien que seulement 229 soient « vérifiés ». Parmi ces statistiques, il faut compter les plus de 27 000 tokens qui ont été créés.

En outre, les frais de transactions sont particulièrement bas sur Base. Et pour cause, en l’espace d’un mois, les frais moyens quotidiens n’ont dépassé qu’à 3 reprises la valeur d’un GWei, ce qui correspond à 10-9 ETH :

Figure 3 — Frais moyens de transactions sur Base

Pour ce qui est de la communication entre le layer 2 et son layer 1, les données on-chain recensent actuellement plus de 336 000 transactions pour bridger des actifs d’Ethereum à Base, et environ 11 000 transactions dans le sens inverse, notamment pour mettre à jour l’état de la blockchain.

Au niveau de la finance décentralisée (DeFi), le réseau compterait 55 applications, selon DefiLlama, pour 144 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Si toutes ces données offrent un aperçu de l’adoption de Base suite au lancement du réseau il y a 2 mois environ, il est encore trop tôt pour le comparer à ses concurrents tels qu’Optimism et Arbitrum. Ce sera néanmoins un exercice intéressant à l’avenir, lorsque les utilisateurs se seront approprié ces différentes solutions de mises à l’échelle d’Ethereum.

Source : Blockscout

