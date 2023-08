Coca Cola révèle une collection de NFT sur le réseau Base, le layer 2 de Coinbase

Coca-Cola de retour dans le Web3 ? Après deux collections de tokens non fongibles (NFT) commercialisées ces deux dernières années, la firme américaine continue d'explorer les possibilités qu'offre la technologie blockchain avec de nouveaux NFT. Déployé sur le réseau Base, la solution de scalabilité de Coinbase, cette collection mélange les inspirations classiques et modernes en mettant à l'honneur la célèbre bouteille en verre de l'entreprise. Toutefois, il s'avère que l'utilisation de la blockchain par Coca-Cola ne se limite pas simplement aux NFT. On fait le point.

