Les sociétés de capital-risque ont investi 4,6 milliards de dollars au 3e trimestre — Un record depuis 2022

L’attrait d’un secteur peut se mesurer de différentes manières, l’une d’entre elles consistant à mesurer la quantité de fonds investis par les sociétés de capital-risque. Et avec ses 4,6 milliards de dollars, le troisième trimestre de cette année affiche un record inégalé depuis les succès sans précédent de 2021/2022.

Les sociétés de capital-risque reviennent en force au troisième trimestre

Le développement du secteur des cryptomonnaies implique des investissements importants de la part des sociétés de capital-risque (VC), positionnées en première ligne afin de soutenir les domaines les plus innovants. Toutefois, il faut bien reconnaître que l'engouement de 2021/2022 a laissé place à une exposition plus mesurée vis-à-vis de cet écosystème.

Une réalité récemment étudiée dans un rapport publié par le département d'analyse de la société crypto Galaxy Digital, avec une activité de ces VCs présentée comme « active et saine dans l'ensemble » au cours du dernier trimestre écoulé.

En effet, les fonds collectés depuis le début de l'année 2025 ont déjà dépassé les totaux des deux années précédentes, avec plus de 10 milliards de dollars au compteur, même si « le nombre d'accords ne semble pas parti pour dépasser les années précédentes ».

Et pour cause, les 4,6 milliards de dollars enregistrés au cours du troisième trimestre s'imposent déjà comme le meilleur résultat obtenu depuis le troisième trimestre de 2022, juste avant l'effondrement dramatique de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX.

Capitaux investis par des sociétés de capital-risque et nombre d'accords

Au troisième trimestre, les sociétés de capital-risque ont investi 4,65 milliards de dollars (+290 % d'un mois à l'autre) dans des startups et des entreprises privées axées sur la crypto et la blockchain sur 415 transactions (+9 % d'un mois à l'autre).

Des investissements désormais décorrelés des performances du Bitcoin

Au cours de ce troisième trimestre, 7 transactions ont capté à elles seules la moitié des fonds déployés par les sociétés de capital-risque dans des entreprises axées sur la crypto et la blockchain, avec : Revolut (1 milliard de dollars), Kraken (500 millions de dollars), Erebor (250 millions de dollars), Trésor (146 millions de dollars), Fnality (135 millions de dollars), Mesh Connect (130 millions de dollars) et ZeroHash (104 millions de dollars).

La répartition des capitaux investis implique des entreprises déjà implantées à hauteur de 57 %, tandis que 43 % concernaient des structures plus jeunes. Les secteurs privilégiés ? En première place figure la catégorie Trading/Exchange/Investing/Lending, alors que Payments/Rewards et Banking enregistrent des hausses significatives.

Investissements des sociétés de capital-risque par secteurs crypto

En ce qui concerne les deals de pré-amorçage (pre-seed) — comme dans le cas du projet Monad dont l'ICO vient tout juste de se dérouler — leur nombre est resté stable d'un mois sur l'autre « et demeure solide par rapport aux cycles précédents ». Une donnée prise en compte « comme un moyen d’évaluer la robustesse de l’activité entrepreneuriale », alors que les opérations dirigées vers des sociétés déjà implantées « reflètent la maturité croissante du marché dans son ensemble ».

À la différence des cycles haussiers précédents, le capital investi dans les startups crypto n'est plus directement corrélé au cours du Bitcoin. En effet, le BTC « a considérablement augmenté depuis janvier 2023 tandis que l'activité du capital-risque a eu du mal à suivre le rythme », notamment face à une concurrence accrue des ETF et des Digital Asset Treasuries (DAT).

Des contrats d'investissement très (trop ?) favorables

Malgré tout, la forte présence des sociétés de capital-risque dans le secteur des cryptomonnaies reste parfois polémique, notamment lorsqu'il est question de la répartition des tokens associés à certains projets, ou des conditions favorables dont ils bénéficient.

Il suffit de voir le cas du projet Berachain, en pleine controverse suite à la révélation de son accord passé avec la société d'investissement Nova Digital. En cause : un droit de remboursement sur son placement de 25 millions de dollars lui permettant de récupérer l'intégralité de ses fonds si le prix du token BERA venait à baisser.

Dans le même temps, la société de capital-risque Mercury Fund vient d'assigner le projet Plasma devant les tribunaux suite à une erreur — visiblement corrigée un peu trop tard — dans la rédaction de la procédure de warrant associée à la distribution du token XPL. Un manque à gagner de 278,5 millions d'unités qui fait une petite différence.

Source : Galaxy Digital

