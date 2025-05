Coinbase rachète Deribit pour 2,9 milliards de dollars et s'impose dans les dérivés crypto

Coinbase frappe fort en annonçant l'acquisition de Deribit, leader des options sur cryptomonnaies. Avec cette opération historique, la plus importante jamais réalisée dans le secteur, l’exchange américain entend s’imposer sur un marché des dérivés en plein essor.

Une acquisition record pour Coinbase

Coinbase, géant américain des cryptomonnaies créé et dirigé par Brian Armstrong, a annoncé le 8 mai 2025 le rachat de Deribit pour l'impressionnant montant de 2,9 milliards de dollars (près de 2,6 milliards d'euros). Cette transaction fut partiellement réglée en numéraire (700 millions de dollars) et pour le reste via 11 millions d’actions ordinaires de classe A de Coinbase, d'après un communiqué de l'entreprise. Elle marque la plus grosse acquisition jamais enregistrée dans l’industrie des cryptoactifs.

Fondée aux Pays-Bas par les frères John et Marius Jansen, Deribit est aujourd’hui basée à Dubaï. Elle s’est imposée comme le leader mondial des options sur cryptomonnaies, avec 1 185 milliards de dollars de volume traité en 2024, dont 743 milliards de dollars sur les seules options.

Avec une croissance de près de 100 % en un an, elle prouve à elle seule l’explosion du marché des dérivés crypto, de plus en plus prisé par les investisseurs institutionnels.

Ce rachat catapulte Coinbase à la 9ᵉ place mondiale des plateformes d’échange, devant KuCoin, avec une part de marché combinée de 2 % (1,4 % pour Coinbase et 0,6 % pour Deribit). Greg Tusar, responsable des produits institutionnels chez Coinbase, se réjouit fortement de cette acquisition :

Nous sommes convaincus que les options crypto sont à l'aube d'une expansion majeure, comparable à l'essor des options sur actions dans les années 90.

La transaction doit encore recevoir l'aval des autorités réglementaires et devrait donc être officiellement conclue d'ici à la fin de l'année 2025.

Une ambition d'expansion à l'international

La plateforme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : le futur de Coinbase est maintenant plein de projets. Elle vise tout simplement l’expansion mondiale. Et Deribit va bien l'y aider : elle a récemment obtenu une licence complète de la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) à Dubaï. De quoi offrir à Coinbase une plateforme réglementée en dehors des États-Unis.

L’exchange pourra désormais proposer, en plus de son offre de trading classique, une gamme complète de produits dérivés — options, contrats à terme et contrats perpétuels — à une clientèle du monde entier.

L’enjeu est aussi commercial pour Coinbase : en élargissant sa base de clients et son offre, la plateforme pourra affronter plus directement Binance et OKX, les géants actuels des dérivés crypto. Alors que la baisse des frais toujours plus bas fait rage dans l'univers crypto comme en bourse, les produits à forte marge comme les dérivés deviennent une cible stratégique.

Ce rachat tombe à point nommé, au moment où le bitcoin franchit à nouveau les 100 000 dollars. Avec un deal record pour tout type d'activités sur les cryptos, l'optimisme est de retour sur le secteur, qui était encore marqué par les scandales de ces dernières années (FTX, piratages…).

