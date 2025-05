Paiements instantanés via Internet : Coinbase dévoile une nouveauté révolutionnaire

Ces dernières décennies, l’évolution d’Internet et des systèmes de paiements a totalement bouleversé notre quotidien. Ensuite, l’arrivée de Bitcoin (BTC), l’essor des technologies crypto, ou encore la démocratisation des néobanques ont marqué un nouveau tournant dans la révolution qui est en cours.

Cette semaine, Coinbase a frappé fort, en présentant x402, une nouvelle norme de paiements native pour Internet, exploitant directement l’Hypertext Transfer Protocol (HTTP), que nous utilisons déjà au quotidien sur le Web, sans nécessairement nous en rendre compte :

Coinbase lance x402, un protocole de paiement permettant des paiements instantanés en stablecoins directement via HTTP. Il permet aux API, aux applications et aux agents IA d’effectuer des transactions de manière fluide, ouvrant ainsi la voie à une économie Internet plus rapide et automatisée.