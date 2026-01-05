2025 : l'année des narratives crypto à court terme - Quels enseignements en tirer ?

Chaque marché haussier associé aux cryptomonnaies repose sur des thématiques plus ou moins saisonnières ou durables - également appelées narratives - qui portent les performances de leurs tokens populaires. Une réalité qui a marqué l’année 2025 par leur enchaînement rapide, au point d’apporter quelques enseignements essentiels.

Trop de narratives tue la narrative

Si l'on devait réduire à l'essentiel les précédents marchés haussiers du secteur des cryptomonnaies, cela pourrait se résumer avec les Initial Coin Offerings (ICO) en 2018 et les NFT en 2021. Mais alors quelle a été la narrative de l'année 2025, alors que le Bitcoin dépassait pour la première fois les 125 000 dollars ?

Une question soulevée par le compte X Tiger Research à laquelle il ne semble pas si simple de répondre, en premier lieu du fait d'un manque de recul évident, mais également car il semblerait que cette dernière édition ait reposé sur une succession de thématiques différentes comme jamais auparavant.

Des euphories spéculatives inscrites sur le court terme, au point de voir « l’attention du marché passer à la narrative suivante avant même de valider correctement la précédente ». Et autant dire que dans le domaine, les memecoins ont rapidement donné la tendance comme moteur d'instabilité au cours des premiers mois de l'année.

Le problème fondamental est que la majorité de ces narratives se sont révélées être des événements uniques. Elles ont consommé de l’attention à court terme sans construire de structures capables d’évoluer vers de véritables secteurs. Certains acteurs ont même créé de fausses narratives pour exploiter les investisseurs. Tiger Research

Résultat : il semble possible d'identifier une nouvelle narrative inscrite sur chaque mois de 2025, au point de pousser les investisseurs à « devenir plus critiques et de plus en plus sceptiques » vis-à-vis de ces élans haussiers, même s'il semble possible d'admettre que « certaines se sont imposées comme de véritables secteurs au point de contribuer à faire avancer le marché crypto ».

Principales narratives crypto de 2025

Les principales tendances à retenir de 2025

Au-delà des memecoins, assez simples et intuitifs pour capter de nouveaux investisseurs avant de les recracher aussi sec « sans effet de ruissellement durable », le rapport met en lumière les services « InfoFi » développés autour de Kaito.

Une logique de création de contenu intéressante qui va toutefois se heurter à son système de récompense, au point de finir par « privilégier le sensationnel au détriment de l’exactitude ».

D'autres narratives aux fondamentaux plus solides ont quant à elles permis de créer un engagement inscrit dans la durée, notamment à l'aide de propositions en capacité de « faire passer la crypto du potentiel abstrait à la démonstration de cas d’usage concrets et fonctionnels ».

Dans le domaine, l'analyse de Tiger Research pointe plus précisément l'essor important des stablecoins, le développement du protocole de paiement x402 de Coinbase et le succès des marchés prédictifs.

Le tout accompagné de « nombreuses expérimentations se déroulant dans le même temps en coulisses, tandis que les institutions commençaient à s’intégrer sérieusement », comme par exemple la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) ou les DEX perpétuels.

Entre confidentialité augmentée et rétention des utilisateurs

Enfin, une attention toute particulière concerne les projets basés sur la confidentialité, dans un environnement dont la transparence initialement présentée comme positive se transforme en « un environnement qui expose la taille des transactions, leur timing et les positions impliquant une exposition stratégique pour les investisseurs institutionnels ».

Ou comment remettre de l'opacité dans la blockchain pour encourager les acteurs traditionnels à venir...

La conclusion de cet article revient aux analystes de Tiger Research :

Des flux massifs sont possibles lorsque le bon catalyseur rencontre une faible barrière à l’entrée — les memecoins en sont la preuve. Mais il montre aussi que les flux entrants, à eux seuls, ne suffisent pas. Si les projets ne conçoivent pas de raisons pour inciter les utilisateurs à rester, ces flux se transforment rapidement en flux sortants. La rétention demeure un défi central. Tiger Research

Source : Tiger Research

