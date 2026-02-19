Coinbase permet aux détenteurs de tokens XRP, ADA, LTC et DOGE d'emprunter jusqu'à 100 000 dollars en USDC

Depuis son lancement, la plateforme Coinbase ambitionne de proposer un maximum de services financiers en lien aux cryptomonnaies. Une stratégie qui permet désormais aux détenteurs de XRP, ADA, LTC et DOGE d'emprunter jusqu'à 100 000 dollars sans avoir à revendre leurs tokens.

Coinbase : emprunter de l'USDC contre des tokens XRP, ADA, LTC et DOGE

L'une des vocations associées au développement du secteur des cryptomonnaies consiste à offrir des services financiers accessibles et décentralisés, largement disponibles au sein de la finance décentralisée (DeFi). Une activité à côté de laquelle les plateformes centralisées ne souhaitent pas passer, comme le démontre la dernière annonce du géant américain Coinbase.

En effet, la plateforme de Brian Armstrong vient d'informer les détenteurs de tokens XRP, ADA, LTC et DOGE qu'ils pourront désormais emprunter des fonds sous la forme de stablecoins USDC, avec un montant maximal pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars.

Une offre déjà disponible depuis début 2025 pour le Bitcoin - avec un plafond à 5 millions de dollars en USDC - qui s'est ensuite ouverte à Ethereum quelques mois plus tard, pour un maximum fixé à 1 million de dollars. Il semble désormais que le reste des principaux altcoins soit de la partie, selon le responsable produit de Coinbase, Jacob Frantz.

Pouvoir emprunter en utilisant davantage de tokens comme garantie signifie plus d’opportunités de faire travailler vos cryptos pour vous, et cela offre un aperçu enthousiasmant d’un avenir où toutes sortes d’actifs tokenisés pourront servir à construire de meilleurs services financiers. Jacob Frantz

Un marché déjà estimé à 1,9 milliard de dollars

L'avantage indéniable de cette offre consiste dans le fait qu'elle permet de « tirer parti de vos cryptos sans avoir à les vendre », et de manière instantanée. En effet, la procédure mise en place par Coinbase implique de passer par le protocole de lending Morpho, actif au sein de la DeFi du layer 2 Base.

Un service on-chain qui implique déjà une activité cumulée estimée à 1,9 milliard de dollars, selon les données disponibles sur le site Dune Analytics. Avec un accès pour le moment limité aux États-Unis - à l'exception de l'État de New York - qui devrait prochainement connaître un développement à l'international.

L'offre d'emprunt de Coinbase cumule un total de 1,9 milliard de dollars

Concernant leur fonctionnement, ces emprunts n'imposent pas de calendrier de remboursement fixé à l'avance et peuvent rester ouverts tant que l'emprunteur maintient un ratio loan-to-value (LTV) - fixé dans ce cas précis à 49 % - suffisant pour empêcher leur liquidation, déclenchée à 62,5 %, avec des taux d’intérêt variables déterminés par l’offre et la demande sur Morpho.

Fait notable : les stablecoins USDC obtenus en échange du dépôt en garantie des tokens XRP, ADA, LTC et DOGE ne peuvent pas servir à des opérations de trading sur la plateforme Coinbase.

Sources : Coinbase, Dune Analytics

