La mise en place du Department of Government Efficiency (DOGE) dirigé par le milliardaire Elon Musk en fin d’année dernière promettait d’optimiser les dépenses du gouvernement américain. Une année plus tard, il vient d’être officiellement dissout suite à une absence d’activité évidente et un bilan plus que mitigé.

Département DOGE : une aventure mouvementée

L'annonce de la mise en place du Department of Government Efficiency (DOGE) par l'administration Trump avait été réalisée en grande pompe à la fin de l'année dernière, notamment du fait de la présence du milliardaire Elon Musk à la tête des opérations.

Une structure destinée à optimiser les dépenses du gouvernement américain avec des stratégies comme le fait d'interdire aux agences fédérales — à l'exception de l'immigration et la sécurité publique — de recruter de nouveaux fonctionnaires, tout en limitant leur remplacement avec « au maximum un employé pour quatre départs », selon les termes de Donald Trump à l'époque.

Rapidement, la gestion opaque et les manquements légaux opérés par Elon Musk à la tête de cette structure vont enclencher la mise en place de plusieurs actions en justice à son encontre. Pendant ce temps, le milliardaire va affirmer avoir supprimé des dizaines de milliards de dollars de dépenses, sans jamais fournir les documents comptables nécessaires pour permettre à des experts indépendants de le confirmer.

Puis, les débordements et autres polémiques au sujet d'Elon Musk vont finir par avoir raison de sa motivation, et du soutien de l'administration Trump. En particulier face à une baisse sans précédent des ventes de voitures Tesla qui va obliger le milliardaire à réduire drastiquement son implication au sein du département DOGE.

Dissolution confirmée, 8 mois avant la date officielle

Une situation restée en suspens au cours des mois suivants, avec un Department of Government Efficiency (DOGE) toujours en place, mais plus véritablement actif, d'autant plus après le départ officiel d'Elon Musk début juin.

Quelques jours plus tard, le milliardaire va s'opposer frontalement à la réforme des finances publiques de Donald Trump, qualifiée « d'abomination dégoûtante ». S'en suivront des échanges d'insultes publiques et surréalistes entre les deux hommes.

C'est à ce moment que la mention du département DOGE commencera à se faire au passé de la part de certains membres de l'administration Trump et du président lui-même, alors que la fin de son mandat devait intervenir en juillet 2026.

Depuis cette période, les membres clés du département DOGE ont progressivement été redirigés vers d'autres postes et administrations, alors que certaines sources internes indiquent que plus aucun objectif chiffré de réduction n'était indiqué à son personnel toujours en place.

Résultat, ce qu'il restait du Department of Government Efficiency (DOGE) vient d'être officiellement dissout, 8 mois avant la date officielle. Une décision accompagnée d'un commentaire de la Maison-Blanche, sur le fait que « le président Trump a reçu un mandat clair pour réduire le gaspillage, la fraude et les abus dans l’ensemble du gouvernement fédéral, et il continue d’honorer activement cet engagement ».

Fait notable : Elon Musk avait profité de son poste à la tête du DOGE pour mettre en lumière le manque de visibilité au sujet de l'état de la réserve d'or des États-Unis située à Fort Knox, visiblement exemptée de tout audit depuis les années 70. Une affaire rapidement retombée dans les oubliettes, quelques mois plus tard.

Source : Reuters

