Elon Musk : Le DOGE est visé par plusieurs actions en justice

Le Department of Government Efficiency (DOGE), initiative controversée créée sous la présidence de Donald Trump et dirigée par Elon Musk, fait face à plusieurs poursuites. Ces actions accusent le DOGE de manquer de transparence et de contourner le Congrès.

Le DOGE critiqué pour son manque de transparence

L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche marque un tournant important dans la politique des États-Unis. Dès son 1er jour au pouvoir, Trump a pris plusieurs décrets, notamment pour retirer le pays des Accords de Paris sur le climat et remettre en question le droit du sol pour l’acquisition de la citoyenneté étatsunienne.

Concernant l’industrie des cryptomonnaies, l’administration Trump se distingue nettement de celle de son prédécesseur, adoptant une posture bien plus favorable au secteur. Depuis plusieurs années, Trump a lancé des collections de NFT, introduit des memecoins à son effigie et à celle de son épouse, et soutenu la création d’une réserve stratégique en Bitcoin.

Parmi les promesses de sa campagne figure la création du Department of Government Efficiency (DOGE), une entité dont le nom s'inspire du célèbre memecoin, Dogecoin. Ce département, dirigé par le milliardaire Elon Musk, vise à supprimer les organisations et les dépenses gouvernementales jugées inutiles.

Alors que le site du DOGE venait tout juste d’être lancé, le département rencontre déjà des complications, notamment des poursuites judiciaires l’accusant de multiples manquements.

Le National Security Counselors ainsi que les Citizens for Responsibility and Ethics et Public Citizen reprochent au DOGE un manque de transparence dans sa mise en place et son financement, en violation du Federal Advisory Committee Act (FACA), qui exige une transparence et une représentation équitable au sein des comités fédéraux.

Les critiques portent également sur le fait que la création du DOGE n’a été approuvée par aucune autre instance que Donald Trump lui-même, sans l’aval du Congrès, contrairement aux procédures en vigueur.

Le DOGE et du Bitcoin pour réduire la dette des États-Unis

Le DOGE, dont le logo fait un clin d'œil au Dogecoin, le 1er memecoin, vise à réduire les dépenses du gouvernement des États-Unis de 2 000 milliards de dollars d’ici 2026.

Si cet objectif est atteint, il permettra à l’administration Trump de diminuer la dette nationale, actuellement estimée à plus de 36 300 milliards de dollars.

Dans la même logique, Donald Trump et Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming, ont présenté le « Bitcoin Act », une proposition de loi visant à constituer une réserve stratégique d’un million de BTC, permettant au gouvernement de tirer parti des qualités de réserve de valeur du Bitcoin pour réduire sa dette.

Bien que cette mesure pourrait fortement augmenter le prix du BTC, certains Bitcoiners dénoncent ce projet, estimant qu’il constitue une attaque contre Bitcoin. Selon eux, Bitcoin est avant tout une réserve stratégique pour les individus, destinée à se protéger des dérives des gouvernements, plutôt qu’un outil conçu pour que les États en profitent.

