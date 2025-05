Le VIRTUAL de Virtuals Protocol s’envole de 138 % en 7 jours — Voici pourquoi

Après une hausse de 25 % en 24 heures, le VIRTUAL de Virtuals Protocol a plus que doublé en une semaine. Quelles sont les raisons d'une telle hausse ?

Le prix du VIRTUAL de Virtuals Protocol a plus de doublé en une semaine

Parmi les fortes hausses du moment, le VIRTUAL de Virtuals Protocol se démarque tout particulièrement, avec une explosion de 138 % sur 7 jours. En effet, le token est passé d’un peu plus de 0,68 dollar à 1,65 dollar aujourd’hui. Lors de l’écriture de ces lignes, le prix du VIRTUAL affiche d’ailleurs une hausse de 25 % sur 24 heures :

Cours du VIRTUAL sur 7 jours

👨‍🏫 Découvrez notre guide sur Virtuals Protocol, cette plateforme spécialisée dans les agents IA

À ce jour, l’actif est encore en pertes de plus de 67 % par rapport à son plus haut historique (ATH) du 2 janvier dernier à 5,07 dollars. Néanmoins, cette nouvelle dynamique permet de mettre fin, tout du moins temporairement, aux derniers mois de baisse durant lesquels le prix avait été divisé par plus de 10. Ainsi, le VIRTUAL était tombé à 0,45 dollar au début du mois.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce regain de vigueur, notamment le listing sur Binance le 11 avril dernier, et plus récemment, l’arrivée du token sur Binance.US également, avec l’ouverture d’une paire de trading avec l’USDT mercredi.

Plus encore, un nouveau système de points a été introduit : les Virgen Points. Comme le nom le suggère, cela permet de marquer des points à un classement. Pour ce faire, plusieurs actions peuvent être menées, comme la détention de tokens VIRTUAL, l’activité sur les réseaux sociaux, ou bien l’utilisation du protocole. Ensuite, lesdits points permettent de gagner de nouveaux tokens VIRTUAL.

👉 Dans l’actualité également — Monero (XMR) grimpe de 43 % en quelques heures, que s’est-il passé ?

Bien entendu, si de telles incitations peuvent s’avérer lucratives, il convient toutefois de rester prudent. Et pour cause, plus les récompenses distribuées par un protocole sont importantes, plus cela peut aussi créer une pression vendeuse sur son token, bien que les conditions actuelles de marché créent un engouement autour de l’actif.

Acheter facilement la crypto VIRTUAL avec Binance

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : CoinGecko

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital