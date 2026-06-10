Les agents IA autonomes qui gèrent des portefeuilles de cryptomonnaies constituent une menace, selon un rapport signé par 25 universitaires et experts du secteur. Quels sont les risques et comment y faire face ?

Les agents autonomes sont un risque pour les cryptomonnaies, selon ces chercheurs

Un consortium de recherche universitaire a publié un rapport d’une centaine de pages sur le sujet. Baptisé Initiative for Cryptocurrencies and Contracts, il estime que les agents d’intelligence artificielle disposant d’un accès autonome aux portefeuilles de cryptomonnaies pourraient devenir incontrôlables s’ils étaient déployés à des fins malveillantes ou s’ils parvenaient à s’échapper des environnements de test.

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Le rapport souligne que les entreprises crypto font déjà la promotion d’agents autonomes, pour traiter notamment les micropaiements. Or ces agents pourraient devenir autonomes et imparables, mettant en danger des réseaux financiers et des organisations :

Les capacités permettant le fonctionnement de tels agents apparaissent déjà et s’améliorent rapidement.

Des capacités de multiplication ?

Selon les chercheurs, un des risques principaux est celui de l’autoréplication. Or les agents existants sont déjà en mesure d’effectuer des copies d’eux-mêmes dans des environnement locaux. Cela pourrait en théorie permettre à un système d’échapper à un shutdown et de continuer à se multiplier.

Le papier de recherche souligne qu’il pourrait s’agir d’agents « bienveillants » qui continuent à remplir leur objectif sans se rendre compte que leur stratégie d’acquisition de ressources ou de réplication est nocive. Sans parler d’agents volontairement conçus pour dérober des cryptomonnaies de manière entièrement autonome.

Un point de vulnérabilité spécifique de l’écosystème crypto est son aspect décentralisé. Les protocoles crypto peuvent souvent être répliqués facilement, ce qui pourrait favoriser la dispersion d’agents IA peu sécurisés ou malveillants :

La combinaison des agents IA avec la décentralisation et les cryptomonnaies peut engendrer des dangers tels que des agents autonomes incontrôlables ou des contrats intelligents malveillants. Il est impératif de déterminer quelles menaces sont réelles et quelles mesures d’atténuation s’avéreront efficaces.

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Conclusion du rapport : il faut mettre en place des garde-fous efficaces, sous peine de voir des agents IA mettre en danger les protocoles de cryptomonnaies :

Les dommages pouvant résulter de l’utilisation d’agents entièrement autonomes de ce type sont graves. À mesure que les agents gagneront en autonomie et auront accès aux infrastructures, l’approche [actuelle] s’avérera insuffisante

C’est un pan entier de la sécurité des cryptomonnaies qui reste à définir et qui devrait devenir central dans les années à venir.

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Source : Initiative for Cryptocurrencies and Contracts

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