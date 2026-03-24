Léger rebond du marché des cryptomonnaies – Récap de la nuit du 23 au 24 mars 2026

Le marché des cryptomonnaies est légèrement reparti à la hausse tandis que la régulation américaine s’affine. Ethereum et Solana réaffirment leur vision stratégique, et les stablecoins sont au cœur du débat réglementaire.

le 24 mars 2026 à 8:30.

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Léger rebond du marché des cryptomonnaies – Récap de la nuit du 23 au 24 mars 2026

Légère hausse de la capitalisation du marché

La capitalisation du marché crypto a bondi de 60 milliards de dollars en seulement 14 heures, passant de 2 320 à 2 380 milliards de dollars. Le Bitcoin est repassé au-dessus de 71 000 $ et les cryptomonnaies les plus performantes sur 24 heures sont Aptos (+18 %), Bittensor (+16,7 %) et Artificial Superintelligence Alliance (+16,5 %).

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La SEC précise le cadre réglementaire

La SEC a transmis à la Maison Blanche un projet de cadre d’interprétation de la régulation crypto. Ce texte vise à clarifier quels actifs numériques sont considérés comme des titres fédéraux et à en préciser l’application. Il s’inscrit dans un contexte de coopération renforcée entre la SEC et la CFTC, ainsi que de nouvelles avancées sur la tokenisation encadrée, Nasdaq ayant obtenu le feu vert pour gérer certains titres tokenisés dans le cadre du DTC Pilot.

Stratégie d’Ethereum entre layer 1 et layer 2

La Fondation Ethereum a présenté sa vision stratégique articulée entre le layer 1, qui sert de hub de règlement résilient, et les layer 2, destinés à la différenciation et à la personnalisation. Ce positionnement accompagne une période de dynamisme pour Ethereum, marquée par le lancement d’un ETF Ethereum avec staking chez BlackRock et la vente de 5 000 ETH à Bitmine pour 10,21 millions de dollars.

Le Crypto Clarity Act encadre les stablecoins

Le texte final du projet de loi « Crypto Clarity Act » stipule que les stablecoins ne pourront pas générer de rendements sur les soldes. Cette disposition s’inscrit dans un contexte de débat entre régulateurs et institutions financières alors que Mastercard a acquis BVNK pour 1,8 milliard de dollars. Ce cadre législatif renforce la réflexion sur l’usage et la régulation des stablecoins aux États-Unis.

Solana et le concept de Product-Market Fit

Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, a affirmé qu’il n’existait pas de « Solana alignment », estimant que croire que la Solana Foundation peut garantir ou compromettre un projet relève d’une mauvaise compréhension du Product-Market Fit, le moment où un produit répond au besoin de son marché.

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