L'intelligence artificielle (IA) est actuellement un secteur porteur pour la finance traditionnelle. Découvrez en quoi la blockchain peut être utile à l'IA et quelles sont les cryptos qui pourraient en bénéficier et performer au même titre que TAO, la cryptomonnaie de Bittensor.

L'essor de l'intelligence artificielle (IA) dans la finance traditionnelle

L'intelligence artificielle (IA) est indéniablement la grande tendance du moment dans la finance traditionnelle. En effet, Nvidia, l'entreprise la plus capitalisée opérant dans le secteur de l'IA, a connu une ascension fulgurante et s'est désormais établie une place de choix parmi les GAFAM, les entreprises les plus capitalisées au monde tous secteurs confondus.

Évolution de l'action Nvidia sur 5 ans en données hebdomadaires

Cette ascension vertigineuse pourrait en partie être attribuée à l'essor de ChatGPT, dont tout le monde connaît désormais le nom, l'IA générative de l'entreprise OpenAI. Suite au succès de ce modèle, de nombreux autres concurrents se sont à leur tour lancés dans cette conquête du marché de l'IA.

Ainsi, un florilège de modèles IA sont apparus à tour de rôle : Claude (Anthropic), Gemini (Google), LLaMA (Meta), Mistral AI et bien d'autres. Chacune de ces solutions a des besoins critiques en processeurs graphiques et en calcul de haute performance, des domaines où l'entreprise Nvidia excelle.

Retrouvez notre guide pour acheter des actions Nvidia facilement

Ainsi, depuis près de 2 ans, Nvidia dépasse largement les attentes des experts au niveau de ses résultats financiers.

En quoi la blockchain peut-elle être utile à l'intelligence artificielle ?

Au premier abord, il serait aisé de décréter que les projets d'IA sur la blockchain profitent avant tout d'une lumière médiatique importante pour valoriser leur produit sans réelle proposition de valeur. Bien que ce soit le cas pour une proportion relativement importante de ces derniers, ce n'est pas une généralité.

En effet, au-delà de simplement surfer sur la tendance, certains projets se servent de la technologie de la blockchain à bon escient pour proposer et améliorer leurs solutions d'IA.

Voici quelques uns des avantages de la blockchain pour l'IA :

De par son immuabilité, la blockchain se révèle être particulièrement pertinente pour sécuriser des données, réduisant ainsi le risque de cyberattaque ;

La traçabilité des décisions et opérations d'une IA facilite les audits pour vérifier que les actions prises sont conformes aux attentes et aux normes éthiques ;

Une gouvernance décentralisée réduit les risques de censure ou qu'une entité n'ait trop de contrôle sur un modèle IA ;

Une meilleure gestion des ressources informatiques nécessaires en répartissant la charge de manière décentralisée ;

Un plus grand contrôle des utilisateurs sur leurs données personnelles tout en automatisant les paiements et les transactions.

Quels sont les projets crypto IA qui pourraient surpasser la récente performance du token TAO ?

TAO, la cryptomonnaie du projet Bittensor, a récemment connu une hausse exponentielle de son prix avec une performance de + 160 % au cours des 30 derniers jours.

Forts de l'exposition médiatique d'une telle performance, d'autres projets cryptos liés à l'intelligence artificielle pourraient en bénéficier et tenter un rattrapage dans les semaines à venir. Voici quelques uns d'entre eux.

Render Network (RENDER)

En quelques mots, Render Network est une plateforme spécialisée dans le rendu graphique de haute qualité qui s'appuie sur la technologie de la blockchain pour décentraliser le calcul et ainsi rendre plus abordable cette solution.

Il est possible de louer sa puissance de calcul au réseau tout en étant récompensé en tokens RENDER. Au cours des 30 derniers jours, le prix du RENDER a enregistré une hausse de 8 %.

Cryptoast Academy, le groupe privé de Cryptoast a traité le sujet de Render Network il y maintenant 1 mois et demi sous le format « Token de la semaine ». Dans ce type de format, vous retrouverez une analyse fondamentale du projet ainsi qu'une analyse technique et on-chain fournie par nos experts.

Découvrez notre fiche pour tout savoir sur Render Network (RNDR), le réseau décentralisé de GPU

The Graph (GRT)

The Graph est un protocole décentralisé conçu pour indexer et interroger les données provenant de différentes blockchains, facilitant l'accès aux informations pour les développeurs d'applications décentralisées (dApps).

Les participants au réseau sont récompensés en tokens GRT. Au cours des 30 derniers jours, le prix du token GRT a enregistré une hausse de plus de 20 %.

The Graph a été traité sous le format « Token de la semaine » par Cryptoast Academy il y a près de 3 mois.

Artificial Superintelligence Alliance (ASI)

L'Artificial Superintelligence Alliance (ASI) est une alliance de plusieurs projets IA cryptos composée d'Ocean Protocol, SingularityNET, Fetch.ai et plus récemment de Cudos. Leur but commun est de développer et commercialiser une super-intelligence artificielle dépassant les capacités cognitives d'un être humain.

Pour faciliter la fusion de ces diverses entreprises bien établies dans le secteur IA crypto, le ticker du token est pour l'instant FET mais devrait prochainement évoluer vers le ticker ASI.

L'alliance de toutes ces entités avec leurs différents domaines d'expertise en font un potentiel challenger de choix pour venir bousculer les géants tels qu'OpenAI. Il sera particulièrement intéressant d'observer les évolutions de ce projet dans les mois, années à venir.

Le prix du token FET a enregistré une hausse de 33 % au cours des 30 derniers jours.

L'équipe de Cryptoast Academy a traité le sujet sous le format « Token de la semaine » la semaine dernière, en abordant notamment les différentes perspectives pour le projet ASI et les enjeux d'une telle fusion pour le token.

Découvrez notre guide pour acheter des cryptomonnaies facilement

Vous l'aurez compris, Cryptoast Academy permet de dénicher les pépites de demain dans des secteurs naissants, qui ont encore tout à offrir.

Rejoignez la communauté Cryptoast Academy et découvrez une multitude de contenus diversifiés et adapté à votre niveau :

Calendrier de publication hebdomadaire de Cryptoast Academy

Rejoignez-nous sans plus attendre en profitant de 7 jours d'essai !

