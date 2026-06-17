MiCA : la consolidation des exchanges crypto a commencé et Finst est à l'offensive

À l'approche de l'échéance du 1er juillet 2026, qui marque la fin de la période de transition du règlement MiCA, les plateformes non conformes doivent se réinventer, fermer ou s'allier. Résultat : certaines plateformes fermeront leurs portes aux investisseurs européens, tandis que d'autres en sortiront renforcées. Dernier exemple en date, la plateforme Finst, qui vient de récupérer les 100 000 clients de BOTS Capital.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Finst (en savoir plus)

MiCA, le grand nettoyage réglementaire du marché crypto

Entré pleinement en vigueur pour les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP), le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) impose un cadre strict en matière de sécurité, de transparence et de conformité. Et il fixe une date limite : le 1er juillet 2026.

Passé ce délai, toute plateforme crypto qui souhaite continuer à servir des clients européens devra disposer d'un agrément MiCA.

Pour les plateformes qui n'obtiennent pas l'agrément MiCA d'ici là, les options se résument à trouver un plan de sortie, comme transférer leurs clients vers un acteur qui, lui, est agréé.

Or, obtenir l'agrément MiCA et maintenir un tel niveau de conformité coûtent cher. Il faut des équipes dédiées et une infrastructure robuste. Pour beaucoup de petites plateformes avec peu de volumes et d'utilisateurs, la barre est devenue trop haute. C'est précisément ce qui déclenche la consolidation du secteur : pour survivre et continuer de s'étendre en Europe, il faut désormais avoir suffisamment d'utilisateurs et de moyens.

Et même les géants seraient concernés. Selon Reuters, Binance pourrait perdre son droit d'exercer dans l'Union européenne, y compris en France : sa demande d'agrément MiCA déposée auprès du régulateur grec risquerait d'être rejetée avant la date limite. Le cas échéant, la plateforme devrait transférer les actifs de ses clients européens vers des prestataires agréés.

Finst récupère les 100 000 clients crypto de BOTS Capital

L'illustration la plus récente de ce mouvement vient des Pays-Bas. Le 10 juin 2026, Finst et BOTS Capital ont annoncé un partenariat stratégique. Dans ce cadre, BOTS Capital met fin à son offre d'investissement en cryptomonnaies pour se recentrer sur sa structure de fonds multi-actifs diversifiés, le BOTS Selection Framework.

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Ainsi, pour les clients de BOTS Capital qui souhaitent continuer à investir dans les cryptomonnaies, Finst devient la solution de choix. Les 100 000 utilisateurs concernés peuvent transférer gratuitement leurs comptes vers Finst grâce à un service de migration en un clic. Une transition pensée pour ne laisser aucun investisseur sur le côté au moment où le cadre réglementaire se durcit.

Du côté de Finst, le PDG et cofondateur Julien Vallet présente l'opération comme le reflet d'une tendance de consolidation à laquelle l'entreprise participe activement sous MiCA, « dans un contexte où la réputation, la transparence et la conformité réglementaire deviennent de plus en plus importantes ».

Pour BOTS, dont le dirigeant Jesse Baas met en avant sa volonté de se concentrer sur la diversification multi-actifs, Finst s'est imposé comme le partenaire le plus aligné avec sa vision.

Finst en est déjà à sa deuxième opération du genre. En 2024, la plateforme avait absorbé les 500 000 utilisateurs d'Anycoin Direct, l'une des plus anciennes plateformes néerlandaises.

Finst, le profil type du gagnant post-MiCA

La plateforme Finst, lancée en 2023 par d'anciens cadres du courtier DEGIRO, a bâti son positionnement sur la conformité et la transparence dès le départ.

Elle est agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs sous MiCA par l'AFM néerlandaise, cumule plus de 100 000 utilisateurs actifs, 5 milliards d'euros de volume et a été distinguée par le Golden Bull Award de la meilleure plateforme crypto aux Pays-Bas en 2025.

Concrètement, voici les principaux avantages à rejoindre Finst pour investir dans les cryptomonnaies :

des frais de trading de 0,15 %, sans spread ajouté ;

un accès à plus de 340 cryptos ainsi qu'à des Bundles crypto diversifiés ;

du staking flexible avec un rendement pouvant atteindre 12 % par an ;

une sécurité de niveau institutionnel avec une preuve de réserves.

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