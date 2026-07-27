OKX distribue plus d'1 million de SEI à ses utilisateurs européens

OKX lance une nouvelle campagne de son X Drops Club avec une réserve de 1 098 000 tokens SEI à distribuer. Pour les investisseurs européens qui doivent migrer vers une plateforme conforme à MiCA, l'opération offre un bonus non négligeable, sans obligation de trader.

OKX offre 1,098 million de SEI via son X Drops Club, juste en détenant des cryptos

La plateforme OKX vient de lancer une nouvelle campagne de son programme X Drops Club, avec une réserve de 1 098 000 SEI à distribuer à ses utilisateurs, soit près de 44 000 € au cours actuel du token de Sei Network. La campagne se déroule du 27 juillet à 14h00 au 29 juillet à 14h00, avec deux distributions de 549 000 SEI prévues les 28 et 29 juillet. Le principe est simple puisqu’il suffit de conserver des crypto-actifs (hors stablecoins) sur son compte OKX Europe pour se qualifier automatiquement aux airdrops quotidiens.

Aucune opération de trading n'est requise. Les récompenses sont calculées sur la base d'un snapshot de portefeuille effectué chaque jour, dans l'heure précédant la distribution. Plus le solde d'actifs éligibles est élevé, plus la part de SEI reçue est importante.

Le solde minimum requis pour participer est fixé à 500 euros en cryptomonnaies. Attention, les stablecoins comme l'USDC et les soldes en euros sont exclus du calcul. Les utilisateurs réguliers peuvent gagner des récompenses sur un plafond de 20 000 euros d'actifs éligibles, tandis que les utilisateurs VIP voient ce plafond porté à 200 000 euros.

Un bonus bienvenu après la migration due à MiCA

L'opération arrive à un moment stratégique pour les investisseurs européens. Depuis la pleine entrée en application du règlement MiCA, une partie des utilisateurs a dû migrer depuis des plateformes non conformes vers des acteurs régulés. OKX, qui a décroché sa licence à Malte, fait partie des bénéficiaires de cette recomposition du marché.

La plateforme affirme d'ailleurs enregistrer un afflux massif de clients européens depuis l'échéance réglementaire. Pour ces nouveaux arrivants, le X Drops Club représente un incitatif direct pour laisser leurs cryptos sur la plateforme plutôt que de les redéployer ailleurs.

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Comment participer à cet airdrop de SEI ?

La participation est réservée aux utilisateurs enregistrés auprès d'OKX Europe Limited et résidant dans l'Espace économique européen (EEE). La vérification d'identité (KYC) est obligatoire avant de rejoindre l’airdrop en cours.

Les étapes à suivre Créer un compte OKX Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte OKX et compléter la vérification d'identité pour accéder au X Drops Club. Télécharger l'application Le X Drops Club est disponible exclusivement sur l'application mobile OKX (la participation via le site web n'est pas prise en charge). Il faudra donc télécharger l’application pour bénéficier des airdrops. Rejoindre le X Drops Club Dans l'application, le X Drops Club est accessible depuis la page d'accueil (bannière dédiée) ou depuis le menu More > X Drops Club, dans la section "Earn and rewards". Il suffit de rejoindre la campagne SEI en cours et de conserver des cryptoactifs non-stablecoin sur son compte pour se qualifier automatiquement aux airdrops quotidiens. Aucun trading n'est requis. Déposer plus, gagner plus Plus le solde d'actifs éligibles est élevé au moment du snapshot quotidien, plus la récompense en SEI peut être importante.

OKX distribue plus d'un million de SEI à ses utilisateurs qui détiennent plus de 500 € de cryptomonnaies

Le X Drops Club n'en est pas à son coup d'essai. Depuis le début de l'année, OKX affirme avoir distribué plus de 900 000 euros de tokens à travers plusieurs campagnes successives. Une fois inscrit, l'utilisateur n'a plus rien à faire à part laisser ses crypto-actifs, les récompenses sont versées quotidiennement tant que le solde éligible reste au-dessus du seuil requis. Si le portefeuille passe sous les 500 euros, les distributions sont mises en pause, puis reprennent automatiquement dès que le seuil est de nouveau atteint.

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Source : OKX

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