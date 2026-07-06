La prochaine grande évolution du Bitcoin ne viendra pas de son protocole, selon Michael Saylor

Même si son adoption par la finance traditionnelle change clairement les perspectives au sujet du Bitcoin, cela ne concerne pas véritablement son protocole destiné à rester aussi figé que possible. Car, dans un monde où tout évolue sans cesse et rapidement, « son objectif consiste à aller lentement et à ne pas casser », selon Michael Saylor.

Bitcoin : un « capital numérique » à évolution contrôlée

L'adoption du Bitcoin par la finance traditionnelle transformerait presque le BTC en une sorte d'action nouvelle génération, avec certaines fonctionnalités avancées comme la rareté, l'absence de structure centralisée et son caractère divisible de type monétaire, même si le fondateur de Strategy affirmait en 2024 que ce statut représente un simple « malentendu fondamental » à dépasser.

Une position que Michael Saylor vient d'analyser dans une longue publication sur le réseau X, en apportant toutefois quelques nuances. En effet, il estime que « la version la plus solide du Bitcoin ne réside pas dans sa capacité à remplacer tous les rails de paiement, mais dans le fait de s'imposer comme l’actif neutre, global et rare autour duquel le capital, le crédit et le commerce s’organisent ».

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Un statut de « capital numérique » présenté comme la première grande bataille remportée par le Bitcoin, dont le protocole « n’est pas optimisé pour payer un café ». Un service de paiement grand public associé aux banques numériques, au crédit, aux produits à valeur stable et générateurs de rendement du fait de leurs positions nécessairement extérieures à ce socle immuable, voué à le rester.

Le Bitcoin n'est ni une action technologique, ni une entreprise de paiement, ni une plateforme logicielle en concurrence pour ajouter toujours plus de fonctionnalités, il s'agit d'un réseau monétaire. Son objectif ne consiste pas à évoluer rapidement en cassant les règles établies. Son objectif est d'évoluer lentement, sans jamais compromettre son intégrité. Une différence fondamentale qui définira la prochaine décennie. Michael Saylor

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Une force essentiellement concentrée dans son inertie

Afin d'étayer son analyse, Michael Saylor commence par affirmer que les cycles de quatre ans initialement associés aux halvings du Bitcoin « ne représentent plus le modèle dominant ». Au lieu de cela, son évolution dépendra désormais de son utilisation comme « crédit numérique », en s'inspirant des infrastructures financières développées autour de l'or, de l'immobilier ou des actions.

Car tout le monde ne voudra pas avoir accès au Bitcoin de la même manière et pour les mêmes raisons, mais toutes ces différences participent à la même conséquence : une vague d'adoption encore plus importante dont le principal risque de survie dépendra du fait de savoir « si cette exposition économique reste réellement connectée au Bitcoin, ou si le monde crée trop de Bitcoin papier ».

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Autant d'évolutions à venir vis-à-vis desquelles une donnée essentielle devrait permettre au Bitcoin de résister : sa capacité à s'imposer comme « ce qui ne change pas », avec une innovation qui devra sa déplacer vers des solutions périphériques plus adaptées, afin d'éviter tout risque de compromission, d'opacité ou de « tentatives politiques de contrôle ».

Au cours de la prochaine décennie, le protocole deviendra plus conservateur, pas moins. Le niveau d’exigence pour les changements augmentera et les propositions risquées ou compromettant la décentralisation seront rejetées. Michael Saylor

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Source : Michael Saylor

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