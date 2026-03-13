Crypto.com lance une offre inédite : jusqu'à 5 % de récompense en CRO sur vos dépôts de cryptomonnaies

Jusqu'au 23 mars 2026, Crypto.com propose une offre inédite : chaque dépôt de cryptomonnaies éligibles sur l'application peut vous rapporter un bonus allant jusqu'à 5 % versé en CRO. Découvrez comment maximiser votre récompense simplement en déplaçant vos cryptos.

Un bonus garanti de 1 à 2 % pour tous

Contrairement à beaucoup d'autres offres similaires, cette campagne organisée par Crypto.com propose une récompense garantie pour tous les participants éligibles. Ainsi, il est possible d'obtenir un bonus versé en CRO et calculé sur la valeur nette des cryptomonnaies déposées.

Le taux de votre bonus dépend de votre statut « Level Up » au sein de l'écosystème Crypto.com :

1 % de bonus : Pour les utilisateurs standards et les abonnements Level Up mensuels (Basic, Plus, Pro) ;

: Pour les utilisateurs standards et les abonnements Level Up mensuels (Basic, Plus, Pro) ; 2 % de bonus : Pour les membres Prime, les abonnés annuels (Plus, Pro, Private) ou ceux ayant un verrouillage de CRO actif.

Déposez des cryptos sur Crypto.com et recevez votre bonus

Et Crypto.com ne s'arrête pas là. À la fin de la campagne, 100 participants seront tirés au sort afin que leur bonus grimpe à 5 %. De plus, il n'y a aucun montant maximum de dépôt, ce qui rend l'offre particulièrement attractive pour les portefeuilles importants.

Le montant de votre bonus est calculé sur la base de votre Net Eligible Deposit (NED) pendant la période de promotion. Pour faire simple, Crypto.com regarde ce qui rentre et ce qui sort de votre compte.

Concrètement, la plateforme ajuste votre dépôt crypto en fonction des mouvements de monnaie fiduciaire (fiat). Si vous déposez l'équivalent de 2 000 $ en cryptomonnaies, mais que vous retirez 500 $ en fiat durant la période, le bonus sera calculé sur une base de 1 500 $. Si votre flux total est négatif (plus de retraits que de dépôts), vous ne recevrez aucune récompense.

Comment participer à cette offre de Crypto.com ?

Pour que vos dépôts de cryptomonnaies soient éligibles au bonus et si vous n'avez pas encore de compte Crypto.com, voici les étapes à suivre :

Créez un compte sur Crypto.com et validez la vérification d'identité ;

Dans la section « Campagnes », appuyez sur la bannière « Crypto Deposit Bonus » ;

Sous la section « Get Started », appuyez sur « Join now » ;

Enfin, effectuez un dépôt d'au moins 1 $ en cryptomonnaies éligibles (voir conditions).

Déposez des cryptos sur Crypto.com et recevez votre bonus

Ensuite, votre bonus sera crédité sur votre compte dans un délai d'un jour ouvré après la clôture de la campagne !

Attention : Pour conserver le bénéfice de cette offre, vous devez respecter une période de détention de 12 mois après la réception du bonus. Durant cette période, vous devez maintenir sur l'application un solde minimal égal à la somme de votre dépôt net et de votre bonus.

Ainsi, si vous effectuez un retrait faisant descendre votre solde sous ce seuil avant la fin des 12 mois, des frais pourront être appliqués. Toutefois, les actifs déposés restent pleinement utilisables pour le trading ou pour générer des intérêts via la section Earn au sein de l'écosystème Crypto.com.

👉 Lisez les termes et conditions de l'offre de Crypto.com pour en savoir plus

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