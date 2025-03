Alors qu’Elon Musk souhaitait purement et simplement démanteler l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), l’administration Trump songe maintenant à utiliser la blockchain pour la réformer. Le but annoncé : faire un effort de transparence et de modernisation. Une initiative qui suscite déjà des interrogations sur l’avenir de l’USAID et sur l’implication d’acteurs clés, dont le Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) soutenu par Elon Musk.

La réforme de l’USAID par le gouvernement Trump

Selon un document interne du département d’État obtenu par Politico, plusieurs anciens collaborateurs de Donald Trump souhaitent réformer en profondeur l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). L’idée centrale du projet ? Renommer l’agence en U.S. Agency for International Humanitarian Assistance et la placer directement sous l’autorité du Secrétaire d’État.

Parmi les propositions, une mesure attire particulièrement l’attention : l’utilisation de la blockchain pour tracer l’aide humanitaire. En effet, on peut lire dans la section dédiée aux achats publics modernisés que les distributions d’aides seraient suivies « via la technologie blockchain » pour « accroître radicalement la sécurité, la transparence et la traçabilité ».

🪙 Qu'est-ce que la blockchain ? Tout savoir sur cette technologie

Cette refonte intervient alors que l’agence fait face à un contexte tendu. Depuis janvier, le département d’État a suspendu les paiements aux organisations partenaires de l’USAID et placé son personnel en congé administratif. Une décision contestée en justice, jugée comme potentiellement inconstitutionnelle.

Un juge fédéral a d’ailleurs émis une injonction préliminaire contre le démantèlement de l’agence, en réponse aux tentatives de le dissoudre par le Department of Government Efficiency (D.O.G.E), un organe fondé par Elon Musk.

Créer un compte sur Kraken : l'exchange crypto le plus réputé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La blockchain comme outil de contrôle ?

Le projet met en avant une nouvelle approche de la gestion de l’aide : plus de résultats, moins de bureaucratie. L’idée est de remplacer l’ancienne approche, jugée trop bureaucratique, par des objectifs concrets et soumis à des « métriques tierces et non des auto-évaluations », peut-on lire.

En utilisant la blockchain, l’administration de Donald Trump souhaite donc imposer des standards plus stricts de suivi dans les programmes d’aide. Un moyen de surcontrôler, ou au contraire, d'améliorer l’aide gouvernementale ?

Difficile à dire à ce stade du projet, mais impossible d’ignorer que celui-ci coïncide avec les efforts continus de Donald Trump et d'Elon Musk pour réduire la taille du gouvernement fédéral - et les dépenses sur des causes non américaines. Néanmoins, le sujet de la blockchain dans l'humanitaire a déjà été évoqué par des chercheurs en 2018 dans le Journal for Humanitarian Action. Elle était alors décrite comme un levier pour « éliminer la corruption en offrant transparence et responsabilité ».

🗞️ Elon Musk dénonce des « ordinateurs à argent magique » au sein du gouvernement américain

Pour que cette réforme aboutisse, l’approbation du Congrès américain pourrait être nécessaire, notamment pour modifier la structure de l’agence. Toutefois, certaines actions pourraient être mises en œuvre via des décrets présidentiels.

Ouvrir un compte sur N26, la banque crypto-friendly

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Document fédéral

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital