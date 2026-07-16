Introductions en bourse tokenisées : la banque Cantor Fitzgerald et Securitize signent un partenariat

Dans le sillage de l'essor de la tokenisation, Securitize et la banque Cantor Fitzgerald se sont associés pour apporter les IPO sur la blockchain. Lumière sur ce partenariat.

le 16 juillet 2026 à 11:00.

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Vincent Maire

Introductions en bourse tokenisées : la banque Cantor Fitzgerald et Securitize signent un partenariat

Cantor Fitzgerald et Securitize veulent tokeniser des IPO

Tandis que la tokenisation s’implante de plus en plus dans le monde de la finance, chaque acteur spécialisé du secteur semble y aller de sa propre solution. Nous n’en sommes encore qu’aux prémices de ces développements et il est encore trop tôt pour déterminer ce qui marchera ou non à long terme.

Mercredi, le spécialiste de la tokenisation Securitize et la banque d’investissement Cantor Fitzgerald & Co ont présenté leur partenariat en vue de développer des introductions en bourse « et des offres ultérieures en utilisant une infrastructure basée sur la blockchain pour tokeniser les titres ».

Ainsi, l’objectif est d’étendre « la tokenisation au-delà des échanges sur le marché secondaire », alors qu’il est vrai que l’offre actuelle se concentre majoritairement sur des titres cotés, mais encore trop peu sur les Initial Public Offering (IPO).

🔎 Tout savoir sur la tokenisation

Pour l’heure, encore rien de tangible, mais lorsque les promesses de cette annonce se concrétiseront, Cantor mettra à profit son expérience des marchés financiers, tandis que Securitize « fournira l'infrastructure de tokenisation nécessaire à l'émission, à la distribution et à la gestion des titres tokenisés » via sa filiale Securitize Markets, enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Là où Carlos Domingo, le cofondateur et PDG de Securitize, salue cette collaboration qui doit permettre de réunir « les capacités nécessaires pour soutenir la formation de capital sur la blockchain dans le cadre réglementaire existant », Pascal Bandelier, le co-PDG et responsable mondial des actions chez Cantor, commente l’essor de la tokenisation :

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La tokenisation s'intègre de plus en plus aux marchés de capitaux traditionnels, et notre partenariat avec Securitize nous permet d'appliquer la rigueur des marchés de capitaux actions classiques au règlement et à la distribution sur la blockchain. Nos clients bénéficient ainsi de solutions innovantes pour lever des capitaux et y accéder, au gré de l'évolution des marchés.

👉 Dans l'actualité également — L’infrastructure de règlement de Wall Street se prépare à la tokenisation grâce à BlackRock, JPMorgan et d'autres institutions

En parallèle de l’écriture de ces lignes, les données de rwa.xyz rapportent que la capitalisation des actions tokenisées sur les différentes plateformes du marché pèse aujourd’hui 1,87 milliard de dollars.

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Source : Securitize

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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