L'exclusion des Crypto Treasuries des indices MSCI pourrait entraîner jusqu'à 15 milliards de dollars de sorties

Les Digital Asset Treasuries (DAT) vivent actuellement une période difficile, entre une baisse importante de leurs actions et un rejet de la part de certains indices boursiers comme Morgan Stanley Capital International (MSCI). Une exclusion qui pourrait entraîner jusqu’à 15 milliards de dollars de sorties, selon une récente analyse.

Digital Asset Treasuries vs MSCI : quel impact réel ?

Le développement des Digital Asset Treasuries (DAT) apparaît comme l’une des tendances de l'année 2025, avec une augmentation notable de leur nombre au cours de cette période. Pourtant, ces sociétés cotées en bourse détentrices de cryptomonnaies affichent désormais des bilans plus que mitigés.

En effet, ces stratégies crypto censées permettre de redonner une visibilité boursière à des sociétés moribondes affichent désormais des baisses importantes, au point d'obliger certaines d'entre elles à revendre des cryptomonnaies pour financer le rachat de leurs propres actions.

Un contexte défavorable largement compliqué par l'annonce conjointe d'une possible exclusion de leurs actions des indices Nasdaq 100 et MSCI, avec comme unité de mesure le fait de savoir si elles détiennent plus de 50 % de cryptomonnaies dans leurs actifs.

Une situation face à laquelle le leader Strategy - directement concerné - n'a pas manqué de réagir, en expliquant que les Bitcoin Treasuries sont des « entreprises opérationnelles ». Dans le même temps, un groupe de défense des DAT nommé Bitcoin For Corporations a tenté d'estimer l'impact de cette exclusion, et les chiffres ne sont pas très encourageants.

Une liste préliminaire identifie 39 entreprises sous examen, dont 18 constituants actuels des indices et 21 non-constituants. Parmi les entreprises notables figurent Strategy, Sharplink Gaming, Riot Platforms et Marathon Digital Holdings. Bitcoin For Corporations

Des sorties pouvant aller jusqu'à 15 milliards de dollars

Les chiffres avancés doivent être pris avec le recul nécessaire, car il s'agit d'une simple estimation basée sur la perspective de cette exclusion dont la confirmation doit intervenir le 15 janvier prochain, avec une mise en œuvre programmée en février. Malgré tout, cela permet de se faire une idée de son impact éventuel sur ces « 39 entreprises représentant une capitalisation boursière ajustée au flottant total de 113 milliards de dollars ».

D'après les calculs de Bitcoin For Corporations, le retrait validé des actions de ces Digital Asset Treasuries (DAT) des indices MSCI pourrait entraîner des sorties estimées entre 10 et 15 milliards de dollars, avec un montant plus précisément arrêté à 11,6 milliards de dollars.

Détail des estimations de Bitcoin For Corporations pour les indices MSCI

Sur la base d’une liste préliminaire vérifiée de 39 entreprises représentant une capitalisation boursière ajustée au flottant total de 113 milliards de dollars. Une analyse de JPMorgan estime que Strategy, à elle seule, pourrait subir 2,8 milliards de dollars de sorties de capitaux en cas de retrait des indices MSCI. Bitcoin For Corporations

Dans l'état actuel des choses, cette situation concerne presque exclusivement des entreprises américaines, avec « 18 constituants actuels (98 milliards de dollars de capitalisation) qui font face à un retrait immédiat et 21 non-constituants (15 milliards de dollars de capitalisation) qui font face à une exclusion permanente ».

Face à cette situation jugée injuste, les membres de Bitcoin For Corporations expliquent comment « un seul indicateur de bilan ne peut pas déterminer si une société est réellement une entreprise opérationnelle ». Cet argument sera-t-il suffisant pour changer la donne ?

Source : George Mekhail

