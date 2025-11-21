Nouvel échec chez les Ethereum Treasury Companies : cette entreprise vend près de 11 000 ETH

À l'occasion de l'annonce de ses résultats trimestriels, l'Ethereum Treasury Companies FG Nexus a informé de la vente de 10 922 ETH. Pourquoi l'entreprise a-t-elle effectué ce rétropédalage ?

L'Ethereum Treasury Company FG Nexus vend 10 922 ETH

Il y a quelques mois, tandis que nous étions en plein boom des crypto treasury companies, nous avons pu alerter à plusieurs reprises sur les risques de perte en capital qu'elles pouvaient représenter.

Et pour cause, derrière une communication soignée, bon nombre d'entre elles ne semblaient voir le jour que pour tenter de redresser un cours en bourse en chute libre depuis plusieurs années déjà. Tandis que quelques exemples ont déjà pu éclater au grand jour, c'est désormais au tour de FG Nexus, qui détenait encore 50 778 ETH au 30 septembre dernier.

Pourtant, dans son communiqué de presse annonçant ses chiffres au 3e trimestre, l'entreprise a révélé avoir vendu près de 11 000 unités pour financer des rachats d'actions :

Le 23 octobre 2025, la Société a entamé le rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé précédemment. Afin de financer cette opération, la Société a emprunté environ 10 millions de dollars et vendu 10 922 ETH, dont le produit a été utilisé pour accélérer les rachats et accroître la valeur pour les actionnaires.

En considérant le prix de l'ETH au 23 octobre et celui auquel il s'échangeait à la fin du mois de juillet, lorsque FG Nexus a annoncé une levée de fonds de 200 millions de dollars pour financer son projet d'Ethereum Treasury Company, il est probable que l'opération se soit soldé sans pertes ni bénéfices.

Toutefois, alors que l'entreprise rapporte avoir racheté 3,4 millions d'actions ordinaires au prix moyen unitaire de 3,45 dollars, nous ne pouvons que constater que cela n'a pas suffi à corriger les performances catastrophiques du titre en bourse.

Après avoir grimpé jusqu'à 41,25 dollars au mois d'août, l'action FGNX a désormais chuté de plus de 94 %, sous son prix d'avant annonce :

Cours de l'action FGNX en données quotidiennes

En parallèle, le prix de l'ETH continue de traverser sa mauvaise passe et affiche 2 730 dollars au moment de l'écriture de ces lignes, en baisse de 10 % au cours de dernières 24 heures.

Sources : Communiqué, TradingView

