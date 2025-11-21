Nouvel échec chez les Ethereum Treasury Companies : cette entreprise vend près de 11 000 ETH

À l'occasion de l'annonce de ses résultats trimestriels, l'Ethereum Treasury Companies FG Nexus a informé de la vente de 10 922 ETH. Pourquoi l'entreprise a-t-elle effectué ce rétropédalage ?

le 21 novembre 2025 à 11:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Nouvel échec chez les Ethereum Treasury Companies : cette entreprise vend près de 11 000 ETH
Test logo

Ethereum

2685.3$

Notre fiche

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

L'Ethereum Treasury Company FG Nexus vend 10 922 ETH

Il y a quelques mois, tandis que nous étions en plein boom des crypto treasury companies, nous avons pu alerter à plusieurs reprises sur les risques de perte en capital qu'elles pouvaient représenter.

Et pour cause, derrière une communication soignée, bon nombre d'entre elles ne semblaient voir le jour que pour tenter de redresser un cours en bourse en chute libre depuis plusieurs années déjà. Tandis que quelques exemples ont déjà pu éclater au grand jour, c'est désormais au tour de FG Nexus, qui détenait encore 50 778 ETH au 30 septembre dernier.

Pourtant, dans son communiqué de presse annonçant ses chiffres au 3e trimestre, l'entreprise a révélé avoir vendu près de 11 000 unités pour financer des rachats d'actions :

blockquote icon

Le 23 octobre 2025, la Société a entamé le rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé précédemment. Afin de financer cette opération, la Société a emprunté environ 10 millions de dollars et vendu 10 922 ETH, dont le produit a été utilisé pour accélérer les rachats et accroître la valeur pour les actionnaires.

🔎 Tout savoir sur les Ethereum Treasury Companies

En considérant le prix de l'ETH au 23 octobre et celui auquel il s'échangeait à la fin du mois de juillet, lorsque FG Nexus a annoncé une levée de fonds de 200 millions de dollars pour financer son projet d'Ethereum Treasury Company, il est probable que l'opération se soit soldé sans pertes ni bénéfices.

Toutefois, alors que l'entreprise rapporte avoir racheté 3,4 millions d'actions ordinaires au prix moyen unitaire de 3,45 dollars, nous ne pouvons que constater que cela n'a pas suffi à corriger les performances catastrophiques du titre en bourse.

Après avoir grimpé jusqu'à 41,25 dollars au mois d'août, l'action FGNX a désormais chuté de plus de 94 %, sous son prix d'avant annonce :

Cours de l'action FGNX en données quotidiennes

Cours de l'action FGNX en données quotidiennes

 

👉 Dans l'actualité également — Coinbase, Circle, MARA, Strategy : les actions cryptos chutent lourdement en cette année 2025

En parallèle, le prix de l'ETH continue de traverser sa mauvaise passe et affiche 2 730 dollars au moment de l'écriture de ces lignes, en baisse de 10 % au cours de dernières 24 heures.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : Communiqué, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2197 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Ethereum

Voir plus
Tout voir
Test logo

ETH

Ethereum

-10.75%

2685.31$

Notre fiche explicative sur

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !

Calendrier des sorties

Les articles les plus lus

Une Ethereum Treasury à 1 milliard de dollars jette l'éponge et rembourse ses investisseurs

Une Ethereum Treasury à 1 milliard de dollars jette l'éponge et rembourse ses investisseurs

 La part des ETH et BTC sur des exchanges centralisés ne cesse de diminuer, malgré la chute des cryptomonnaies

La part des ETH et BTC sur des exchanges centralisés ne cesse de diminuer, malgré la chute des cryptomonnaies

 Un détenteur de Cardano échange 6,9 millions de dollars en ADA pour 847 000 dollars

Un détenteur de Cardano échange 6,9 millions de dollars en ADA pour 847 000 dollars

 Aave lance son application mobile sur iOS : « jusqu'à 9% de rendement »

Aave lance son application mobile sur iOS : « jusqu'à 9% de rendement »