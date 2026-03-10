735 millions de dollars de pertes sur l'ETH — L'Ethereum Treasury Company Sharplink accuse le coup

À l'occasion de la présentation de ses chiffres de 2025, l'Ethereum Treasury Companie Sharpink a révélé 734,5 millions de dollars de pertes nettes. Que s'est-il passé ?

La trésorerie ETH de Sharplink plombe son bilan

Depuis l’explosion du nombre de Digital Assets Treasuries (DAT) l’année dernière, le marché a sans surprise opéré un large tri. Toutefois, nombre d’entre elles survivent encore aujourd’hui, les exemples les plus parlants étant Strategy et Bitmine, celles-ci continuant respectivement d’acheter d’importantes quantités de BTC et d’ETH.

Concernant les Ethereum Treasury Companies, Sharplink arrive en deuxième position, avec l’équivalent de 868 699 Ethers lors de l’écriture de ces lignes. Lundi, l’entreprise a publié ses résultats pour l’année 2025, et le moins que l’on puisse dire est que ces derniers ne sont pas fameux. Et pour cause, au 31 décembre, Sharplink accuse une perte nette de 734,6 millions de dollars, là où elle avait généré 10,1 millions de dollars de bénéfices en 2024.

En réalité, ce chiffre provient de la règle comptable utilisée par les DAT, consistant à intégrer à leur bilan les pertes ou les plus-values latentes sur les cryptomonnaies dans leurs avoirs.

Tandis que lesdites cryptomonnaies n'ont pas été vendues, nous comprenons que cela puisse donner lieu à tes interprétations trompeuses tant en période de hausse que de période de baisse, comme nous avions pu le voir l'année dernière avec Strategy. Dans les faits, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 millions de dollars sur l'année, contre 3,7 millions de dollars l'année précédente.

Concrètement, Shaping affiche 616,2 millions de dollars de perte latente sur l'ETH au second semestre 2025, ainsi que 140,2 millions de dollars de charges de dépréciation sur le LsETH, une version emballée dédiée au staking.

Lors de son changement de stratégie, rappelons que l'entreprise avait bénéficié du soutien de Consensys, et que Joseph Lubin, le PDG de cette entreprise, a même rejoint le conseil d'administration de Sharplink comme président. À l'annonce des résultats, celui-ci a tout de même affiché son optimisme quant à un supposé supercycle :

Le supercycle d'adoption institutionnelle dont parle le secteur depuis des années s'est accéléré en 2025 avec le lancement par les institutions financières mondiales de stablecoins, d'actifs du monde réel tokenisés et de solutions DeFi directement dans l'écosystème Ethereum. Face à un monde de plus en plus complexe, le besoin et la demande pour la capacité de la plateforme Ethereum à fournir une confiance objective et une exécution garantie des transactions, des accords et des processus devraient connaître une croissance accélérée en 2026 et au-delà.

Toutefois, il ne faut pas faire l'erreur de supposer que l'adoption d'Ethereum entrainera nécessairement une hausse de l'ETH. Alors que le réseau n'a jamais été aussi utilisé, l'ETH affiche toutefois une baisse de 58,3 % depuis son plus haut historique (ATH) de l'été dernier.

Dans le même temps, l’action SBET de Sharplink s’échange à 7,6 dollars, soit une chute de près de 94 % depuis un point haut à 124,12 dollars en mai 2025.

Source : Communiqué

