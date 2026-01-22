Montagnes russes : l'étrange journée du Bitcoin (BTC), secoué par la géopolitique

Le cours du Bitcoin (BTC) a été secoué par les visées expansionnistes du président des États-Unis. Son cours a connu une très forte volatilité hier, avant de se stabiliser autour des 90 000 dollars dans les heures qui ont suivi. Qu’est-ce que cela dit sur le statut de la plus grande cryptomonnaie ?

Le cours du Bitcoin (BTC) connaît une journée particulièrement volatile

Le cours du Bitcoin avait entamé la journée du 21 janvier avec un certain optimisme, reprenant le seuil psychologique des 90 000 dollars. Mais la cryptomonnaie avait subi les effets de tensions géopolitiques liées à l’envie de conquête du Groenland par Donald Trump. Peu de temps après son discours de Davos, le cours du BTC chutait ainsi de plus de 3 000 dollars pour atteindre 87 200 dollars.

Mais après cette heure de dégringolade, le cours du BTC est reparti à la hausse. En cause, un revirement apparent de Donald Trump, qui a semblé se contenter d’un accord sur le Groenland, quelques heures après ses menaces martiales. Résultat : le Bitcoin a repris tout le terrain perdu, se raccrochant de nouveau au seuil des 90 000 dollars :

Le cours du Bitcoin joue aux montagnes russes dans la journée d'hier

💡 Retrouvez les meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin en 2026

Autour de 9h ce matin, un Bitcoin s’échange contre 89 910 dollars. Cela correspond à une chute de 7 % sur les 7 derniers jours. Le cours du BTC progresse cependant de 2,5 % sur le mois.

Acheter facilement la crypto BTC avec Bitpanda

L’évanescent statut de valeur refuge du Bitcoin

Alors que l’arrivée de Donald Trump au pouvoir avait nourri des espoirs pour le Bitcoin en tant qu’actif de réserve, les événements géopolitiques de l’année passée tendent à montrer le contraire. La sensibilité du Bitcoin aux événements géopolitiques l’écarte en effet pour l’instant d’un statut de valeur refuge « pur », à l’inverse de l’or qui a enchaîné les records ces derniers mois.

Alex Thorn, le responsable de la recherche de Galaxy Digital, a souligné ce paradoxe, dans un entretien auprès du podcast Crypto Prime :

On observe une forte incertitude géopolitique, avec l’or qui s’échange à de nouveaux sommets historiques, tandis que le bitcoin sous-performe. Le bitcoin ne fait pas vraiment ce pour quoi il est censé exister – en tout cas pas en temps réel.

🌐 Dans l’actualité – Donald Trump se félicite d’une « réunion très fructueuse » sur le Groenland – Les métaux précieux tremblent

Si l’on dézoome, la cryptomonnaie semble cependant avoir trouvé sa niche : entre 2020 et 2026, le BTC a progressé de 896 %. D’où ce statut étrange du Bitcoin, qui n’est ni un or numérique, ni un actif risqué « traditionnel ».

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : TradingView, Crypto Prime

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.