Les rapprochements opérés entre certains protocoles centraux de la DeFi et des acteurs de finance traditionnelle s’accélèrent en ce début d’année. Une activité d'investissement institutionnel on-chain qui implique surtout des acteurs de Wall Street, mais également la Société Générale et son stablecoin euro (EURCV).

L'activité d'investissement institutionnel on-chain s'intensifie

La relation encore naissante entre la finance traditionnelle et sa version crypto décentralisée semble s'intensifier depuis le début de l'année. Une réalité qui pourrait paradoxalement trouver sa principale unité de mesure dans le développement d'une activité de lobbying ciblée aux États-Unis, dont l'objectif semble se résumer à essayer de « tuer la DeFi ».

Et alors que la plateforme Hyperliquid tente de développer une activité d'influence concurrente afin de défendre ses intérêts - et ceux plus larges de la finance décentralisée - à Washington, les partenariats stratégiques se poursuivent, comme dans le cas du protocole Morpho et de la société américaine de gestion financière spécialisée dans les actifs alternatifs, Apollo.

Selon les termes du communiqué officiel, le but de cette opération consiste à permettre à ces deux acteurs financiers de « travailler ensemble pour soutenir les marchés de prêt on-chain sur le protocole de Morpho », avec le soutien actif de Galaxy Digital.

En vertu de l'accord, Apollo ou ses affiliés peuvent acquérir des tokens MORPHO par le biais d'une combinaison d'achats en marché libre, de transactions de gré à gré et d'autres accords contractuels, sous réserve d'un plafond de propriété global de 90 millions de tokens sur une période de 48 mois. Morpho

Mais ce n'est pas tout, selon les spécialistes de la Kobeissi Letter, qui mentionnent une « intensification de l'activité d'investissement institutionnel on-chain » dans une récente publication sur le réseau X.

En effet, ils abordent également l'achat programmé de tokens UNI par le géant de la finance BlackRock, en parallèle de « l'intégration de son fonds tokenisé BUIDL sur Uniswap », et la mise en place d'un accord d'investissement de 35 millions de dollars de ParaFi Capital dans la « principale plateforme on-chain au monde », Jupiter, sous la forme d'un achat massif de tokens JUP.

Société Générale poursuit le déploiement de son stablecoin EURCV

Il semble toutefois important de rappeler que ce rapprochement entre des acteurs institutionnels et le secteur de DeFi ne concerne pas uniquement les États-Unis.

En effet, la banque française Société Générale vient de franchir un cap décisif pour l'adoption de son stablecoin euro (EURCV) en utilisant le protocole Morpho pour permettre aux utilisateurs du wallet non-custodial Safe de générer des rendements.

📰 Société Générale-FORGE lance son stablecoin euro EURCV sur Ripple (XRP)

Grâce à ce déploiement, les utilisateurs de Safe pourront déposer leurs EUR CoinVertible dans un coffre Morpho dédié, géré par Steakhouse Financial, et générer du rendement DeFi directement depuis leur Safe {Wallet}. Safe

De quoi remettre en perspective les affrontements internes qui paralysent actuellement le développement du protocole Aave, au point d'avoir récemment permis à son concurrent direct, Morpho, de voir la valeur totale diluée (FDV) de son token MORPHO (1,85 milliard de dollars) passer devant celle du AAVE (1,84 milliard de dollar).

Source : Kobeissi Letter

