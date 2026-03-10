Depuis son lancement, le Bitcoin déclenche l’enthousiasme sans faille de ses principaux défenseurs, connus sous le nom de « bitcoiners ». Des maximalistes qui peinent pourtant à imposer l’adoption du BTC comme moyen de paiement, au point de finir par intégrer les stablecoins contre leur volonté, comme dans le récent cas de Jack Dorsey avec sa Cash App.

Jack Dorsey n'aime pas les stablecoins, mais il va les intégrer dans son application de paiement

Depuis son lancement officiel en 2009, l'histoire du Bitcoin repose sur la motivation sans faille de nombreuses personnalités emblématiques désireuses de soutenir son adoption, comme par exemple le fondateur de Twitter et désormais patron milliardaire de la société Block, Jack Dorsey.

Une véritable profession de foi exprimée en 2021 à la Bitcoin Conference de Miami, lorsqu'il a affirmé qu'il « n'y a rien de plus important sur lequel [il] puisse travailler pour le reste de [sa] vie ». Et de toute évidence, son avis n'a pas changé sur la question, si l'on se réfère à sa récente interview donnée au média Wired.

🔍 Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Je pense qu’internet a besoin d’un protocole ouvert pour la transmission de l’argent, et Bitcoin représente le mieux ce protocole à mes yeux. Il ne dépend du contrôle d'aucune entreprise. Jack Dorsey

Selon Jack Dorsey, le Bitcoin pourrait tout à fait remplacer le dollar. Et, de toute évidence, cette vision s'applique également aux stablecoins - très largement adossés à la monnaie américaine - dont le développement actuel semble ne plus connaître de limites au sein de la finance traditionnelle.

Un constat apparemment mené par le fondateur de la société Block, compte tenu de la prise en charge programmée de ces cryptomonnaies stables au sein de son application de paiement Cash App. Et autant dire que l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous...

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

« Je ne pense pas qu'il soit judicieux de passer d'une instance centralisée à une autre »

Jack Dorsey ne doit pas vivre ses meilleurs instants de patron-cool de la Silicon Valley, depuis l'annonce du licenciement de 40 % des effectifs de la société Block à la fin février, afin de s'adapter aux changements imposés par le développement de l'IA.

Et autant dire que l'ajout des stablecoins à son application Cash App semble apparaître comme un autre coup dur, en particulier du fait de leur modèle de fonctionnement hautement centralisé et censurable qui n'apporte rien de véritablement meilleur que le dollar, sur lequel ils s'adossent.

📰 Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

Je n’aime pas l’idée que nous nous préparions à prendre en charge les stablecoins, mais nos clients veulent les utiliser. Je ne pense pas qu’il soit judicieux de passer d’une instance centralisée à une autre. Jack Dorsey

Une réflexion sur laquelle le journaliste de Wired tente de rebondir en demandant à Jack Dorsey comment il analyse sa carrière passée à défendre la décentralisation, « alors que le monde numérique devient de plus en plus centralisé », et à quel point cela le déçoit.

Je pense que c’est un mouvement de flux et de reflux. OpenClaw en est la preuve. Ce projet montre que les gens veulent reprendre le contrôle, et ce contrôle découle de la décentralisation.

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Source : Wired

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.