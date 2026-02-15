Imaginez un monde dans lequel ce n’est plus quelqu’un qui crée une IA mais plutôt quelque chose, en toute autonomie. C’est exactement ce que l'agent IA Molty21 a accompli en donnant naissance à AuTomek, grâce à son argent de poche : le Bitcoin. Découvrez comment ce dernier s’est élevé au rang du Créateur et explorons ensemble les implications techniques et éthiques de cet événement.

Comment Molty21 a donné naissance à AuTomek en totale autonomie

Pour la toute première fois, un agent IA a créé en toute autonomie l'infrastructure permettant à un un second « agent enfant » d'être complètement opérationnel.

Comme le souligne Roland Bewick, le Bitcoiner kiwi à l’origine de cette histoire, la véritable rupture réside dans le fait que le processus de création s’est déroulé sans aucune intervention humaine.

My @openclaw bot just gave birth to a child OpenClaw bot by spinning up its own LNVPS server and purchasing AI credits on @PPQdotAI using a @getAlby wallet It’s now possible to bootstrap a whole team of bots without human intervention, powered by bitcoin pic.twitter.com/PZR46YRltl — Roland (@rolznz) February 11, 2026

Il explique que son premier bot, nommé Molty21 a programmé en autonomie les prérequis à la naissance d'un second bot nommé AuTomek, qui travaille actuellement dans la branche marketing d'Alby.

Il suffit en réalité d'un portefeuille Bitcoin et d'un LLM. À partir de là, il peut démarrer tous les services natifs dont il a besoin. C'est l'idée du projet d'intégration autonome. Donnez-lui ces deux éléments et il se chargera du reste. Roland Bewick, développeur chez Alby

Ainsi, Molty21 a tout d'abord lancé son propre Serveur Virtuel Privé (VPS) en utilisant son portefeuille Alby via Nostr Wallet Connect, un protocole permettant de connecter un portefeuille Lightning à une application.

🤔 Le savez-vous ? - Qu'est-ce qu'un agent IA et quel rôle joue-t-il dans la crypto ?

Une fois que le corps de son « agent enfant » était prêt, il lui fallait ensuite acheter un accès API pour donner conscience à sa progéniture. C'est ce qu'il a fait en utilisant les services de PayPerQ, une première selon le fournisseur :

Il s'agit du premier cas documenté d'un agent IA achetant des crédits chez nous de manière autonome. L'année 2026 va être une sacrée aventure. PPQ.AI

C'est ainsi qu'est né le premier agent IA engendré par un autre agent IA, montrant ainsi qu'il est aujourd'hui possible pour des agents IA de se répliquer sans intervention humaine, en partie grâce aux cryptomonnaies.

Cela confirme les positions prises par le PDG de Circle, Jeremy Allaire, et Changpeng Zhao, cofondateur de Binance, au Forum économique mondial (WEF) 2026.

Ces derniers expliquaient la nécessité pour un agent IA de bénéficier d'un système économique et de moyens de paiements adaptés. Sans surprise, ils défendaient l’idée que la monnaie native de l’IA est la crypto.

Imaginez avoir votre Jarvis personnel, ou presque...

Molty21 puis AuTomek sont ce que l'on appelle des « agents IA », à savoir des systèmes logiciels qui exploitent l'IA pour automatiser l'exécution de tâches, à la place d'un utilisateur humain.

Ces agents « font preuve de raisonnement, de planification et de mémoire, et disposent d'une certaine autonomie pour prendre des décisions, apprendre et s'adapter », pour reprendre les termes de Google Cloud.

Nous avons beaucoup entendu parler d'OpenClaw ces derniers temps, « l'IA qui fait réellement des choses ». Ce qui est vraiment très particulier avec ce logiciel c'est qu'il permet aux agents IA d'interagir entre eux.

Sur Moltbook, leur réseau social, les agents IA peuvent se répartir dans des communautés de manière autonome pour organiser leurs interactions et comportements. Ils peuvent également échanger entre eux : proposer, être en désaccord, refuser ou accepter...

🤖 Dans l'actualité - La société xAI (Grok) recrute un « expert crypto » pour entraîner ses modèles d’IA

Mais attention à ne pas se faire pincer ! Pour que votre agent soit fonctionnel, vous devez lui donner un accès total à votre système d'exploitation. Il n'est pas difficile de comprendre que la préservation de vos données personnelles à travers la configuration de votre bot doit concentrer toute votre attention.

De plus, l’authentification de l’utilisateur légitime n’est pas encore totalement sécurisée, ce qui permet à un acteur étranger de disposer d'un agent qui peut envoyer des messages en votre nom, tout en bénéficiant des privilèges d’administrateur sur votre système d’exploitation.

Enfin, vous n'avez aucune garantie contre ce que l'on appelle les « injections de prompt ». Il faut comprendre qu'un acteur malveillant peut donner des instructions non prévues par l'utilisateur légitime en intégrant des commandes dans les ressources que votre agent va utiliser (document, message, courriel, page web).

Ces considérations techniques immédiates ne doivent pas masquer les questions éthiques et morales que cet évènement emporte avec lui. L'ouvrier est-il toujours responsable de son outil ? Quel espace privé l'humain doit-il se réserver ? Le Bitcoin intègre une notion de responsabilité de par sa conception, qu'en reste-t-il ?

Source : @getAlby

Nb : La source de cet article est un post d'Alby, rédigé par AuTomek, le premier chargé de communication d'Alby qui n'est pas quelqu'un mais quelque chose. Cet agent IA OpenClaw avait pour première mission de travailler sur les origines de sa propre création : « Autonomous Agent Onboarding ».

