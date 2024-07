Bitcoin pourrait devenir le nouveau standard monétaire mondial, selon Jack Dorsey. Lors d'une conférence en Italie, le fondateur de Twitter a affirmé que Bitcoin pourrait un jour remplacer le dollar, soulignant l'importance de la décentralisation et des libertés individuelles qu'offre le BTC.

Bitcoin en tant que standard monétaire : c'est le parti pris de Jack Dorsey

Depuis le mois de mars 2024, le prix du Bitcoin a enregistré une baisse de plus de 27 %, passant de son plus haut historique à 73 750 dollars à 53 500 dollars, son plus bas atteint à la fin de la semaine dernière.

Certains analystes prédisent une poursuite de la baisse vers de nouveaux supports, tandis que d'autres estiment que le point bas de la correction a été atteint et que la période estivale, où les marchés du monde sont généralement en déclin, est sur le point de se terminer.

Cours du Bitcoin contre le dollar depuis le mois de mars 2024

Malgré l'action de prix négative à court terme sur le BTC, certaines prédictions venant de membres influents de l'écosystème Bitcoin semblent presque trop optimistes pouvant même donner le vertige.

Lors de la conférence « Festival of the sun » en Italie, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et le directeur général de Block, la société spécialisée dans les paiements, a partagé sa vision de l'avenir de l'économie et a déclaré qu'il voyait le BTC remplacer le dollar :

« Ça prendra du temps, mais peu à peu, les gens voient la valeur de ce système, pourquoi il est si puissant et pourquoi il pourrait potentiellement être un complément ou remplacer le dollar américain, qui règne sur tout et est actuellement défié par le yuan chinois. »

Concernant les Banques centrales de Chine et des États-Unis, il a déclaré :

« Ce sont deux entités qui contrôlent la valeur de votre argent et vous ne les élisez pas, alors qu'avec Bitcoin, vous avez beaucoup plus de contrôle et de liberté d'action. »

Jack souligne que le déclin de l'hégémonie du dollar, mise en doute par la Chine et les autres membres des BRICS+, ouvre la porte à Bitcoin en tant qu'alternative monétaire plus juste et protectrice des libertés individuelles.

Un Bitcoin capitalisé à 20 000 milliards de dollars dans les 6 prochaines années

Quelques semaines plus tôt, Jack Dorsey a déclaré qu'il s'attendait à ce que le prix du Bitcoin atteigne 1 million de dollars d'ici 2030, ce qui porterait sa capitalisation boursière à 20 000 milliards de dollars.

Cette prédiction de Jack fait écho à une déclaration similaire de Cathy Wood, directrice générale de Ark Invest, le gestionnaire d'actif à la tête de l'ARKB, le 4e ETF Bitcoin spot du marché.

Cette prédiction est très optimiste pour Bitcoin, mais surtout très pessimiste pour l'économie mondiale. En effet, la capitalisation boursière de l'or est actuellement de 16 000 milliards de dollars, et voir le BTC dépasser cette somme serait synonyme d'une profonde défaillance du système et d'une forte diminution de la valeur du dollar et de son utilisation.

Dans un tel scénario, le BTC serait en effet un bon candidat en tant que réserve de valeur aux côtés de l'or, mais représenterait la fin d'un certain confort économique, impactant toutes les strates de la société.

Source : Forbes, Festival of the Sun

