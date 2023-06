Coinbase et Brian Armstrong répondent à la plainte de la SEC

Après la plainte de la Securities and Exchange Commission (SEC) à son encontre, Coinbase ainsi que son PDG Brian Armstrong ont apporté leur réponse publiquement.

Celle-ci a pris un angle minimaliste, mais efficace, au travers d’une courte vidéo de 40 secondes agrémentée de phrases courtes appelant à « mettre à jour le système » :

En premier lieu, Coinbase rappelle que dans son bilan public du premier semestre, le terme « staking » y apparaît à 57 reprises, soulignant le fait que la plateforme n’a jamais tenté de dissimuler ses différentes activités. Ensuite, elle rappelle qu’en 2022, elle a participé à 30 réunions avec la SEC afin d’obtenir des éclaircissements sur la manière d’opérer en conformité.

Coinbase indique également qu’elle rejette 90 % des demandes d’actifs souhaitant être échangés sur son exchange, car ces derniers ne correspondent pas aux standards légaux.

Vient ensuite un pied de nez pour illustrer le besoin cuisant de mettre à jour le cadre réglementaire du pays. En effet, la SEC s’appuie encore sur le test de Howey pour déterminer si un actif relève d’un titre financier ou non. Or, ledit test date de 1946.

En outre, 1 million d’emplois seraient à risque aux États-Unis, au profit de 33 juridictions à travers le globe ayant déjà adopté une réglementation crypto claire.

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez notre guide sur la plateforme Coinbase

9€ de bitcoin offerts pour votre 1er achat

De son côté, Brian Armstrong a tenu à rappeler des faits qui ont déjà été mis en évidence par le passé, notamment lorsque la SEC avait adressé un avis Wells à Coinbase plus tôt cette année.

L’un des points importants est qu’au moment de l’introduction en bourse de l’exchange, l’activité de l’entreprise a été scrupuleusement examinée par les régulateurs des États-Unis, dont la SEC :

Regarding the SEC complaint against us today, we're proud to represent the industry in court to finally get some clarity around crypto rules.

Remember:

1. The SEC reviewed our business and allowed us to become a public company in 2021.

2. There is no path to "come in and…

— Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) June 6, 2023