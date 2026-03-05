Strategy aurait réalisé son plus grand achat de bitcoins depuis le lancement de sa nouvelle classe d'actions

Alors que Strategy ne cesse d'acheter toujours plus de bitcoins, l'entreprise aurait effectué son plus grand achat quotidien depuis le lancement de ses actions STRC. Que savons-nous ?

Strategy persiste et signe dans les achats de bitcoins

Depuis près de 6 ans maintenant, Strategy accumule des quantités de bitcoins phénoménales, au point que sa trésorerie s’élève désormais à 720 737 unités, soit 3,6 % de l’offre de BTC en circulation.

Après avoir d’abord émis de nombreuses obligations et causé une forte inflation de son action ordinaire de classe A, Strategy a peu à peu mis en place de nouveaux instruments financiers pour lever des capitaux et financer ses achats : les actions préférentielles.

À la croisée entre les actions classiques et les obligations, ces actifs lancés l’année dernière offrent d’importants dividendes à leurs investisseurs. En outre, la surveillance de leur émission permet d’identifier les achats de bitcoins de l’entreprise, avant même les déclarations de Strategy auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Ainsi, le dernier formulaire 8-K de Strategy date de lundi, rapportant des achats pour 3 015 BTC et l’émission de nouvelles actions préférentielles.

Mais, comme l’ont souligné nos confrères de CoinDesk, Strategy pourrait depuis avoir conduit mardi son plus grand achat journalier de bitcoins depuis le lancement de son action STRC, à raison de 1 000 unités. Tout du moins, c’est ce que suggèrent les données du site Web strc.live, estimant une acquisition de 2 573,89 BTC au cours des 3 derniers jours :

Achats supposés de bitcoins par Strategy en fonction de l'émission d'actions STRC

Pour avoir la confirmation ou non de ces supposés achats, il faudra attendre les prochains dépôts de formulaires 8-K auprès de la SEC, afin de recouper les données.

En attendant, Michael Saylor a simplement tweeté mercredi après-midi : « Nous pouvons acheter plus de Bitcoins qu'ils ne peuvent en vendre. ».

En effet, tant que les marchés financiers continueront d'accorder leur confiance à Strategy, cette dernière pourra continuer d'acheter du BTC. Toutefois, soulignons qu’à elle seule, l’action préférentielle STRC est capitalisée à près de 3,47 milliards de dollars et fournit actuellement un rendement de 11,5 % par an. Sur la base d’un tel rendement annualisé (bien que celui-ci soit variable), cela coûterait près de 400 millions de dollars à Strategy pour payer les dividendes, et ce, sans même compter les obligations en circulation et les autres actions préférentielles STRD, STRK et STRF en circulation.

Alors que cette charge financière est vouée à augmenter, nous avons déjà vu que l'entreprise avait été contrainte de lever de la dette pour créer une réserve de dollars supposée financer lesdits dividendes.

Dans une interview en décembre dernier, Yvex Choueifaty nous expliquait un scénario selon lequel, Strategy pourrait, d’une certaine manière, émettre à terme sa propre forme de monnaie, construite sur du crédit garanti par sa trésorerie Bitcoin :

