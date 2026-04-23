Le Livret A signe son pire mois de mars depuis 2009 avec 490 millions d'euros de sorties nettes

En mars, le Livret A a enregistré son troisième mois de sorties nettes consécutif, ainsi qu'un record à la baisse depuis 2009. Faisons le point sur la situation.

Le Livret A signe son troisième mois consécutif de décollecte

Le mois dernier, nous revenions sur les chiffres de collectes de février quant au Livret A, au LDDS et au LEP. Avec 740 millions d’euros de décollecte sur le Livret A, nous soulignions alors un deuxième mois de baisse consécutif, auquel s’ajoute à présent le mois de mars. En effet, les entrées n’ont pas suffi à compenser les sorties, au point que le Livret A termine le mois avec quelque 490 millions d’euros de sorties nettes.

Dès lors, il s’agit du pire mois de mars depuis 2009. La raison à cela ? Le faible taux ; à savoir 1,5 % depuis février. Même si ce taux pourrait être amené à remonter cet été en raison de l’inflation, cela n’a pas suffi à convaincre les épargnants d’y conserver leur épargne.

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À propos d’inflation, il est d’ailleurs probable que ces sorties ne soient pas seulement la cause d’une réallocation de ladite épargne, mais pourraient aussi s’expliquer par une hausse des prix du carburant qui aurait forcé les Français à puiser dans leurs économies.

Quoi qu’il en soit, le LEP aussi a enregistré des sorties en mars, à raison de 120 millions d’euros, tandis que seul le LDDS a connu des flux positifs, avec 80 millions d’euros d’entrées.

Depuis le début de l’année, le Livret A cumule donc 3,1 milliards d’euros de sorties, tandis que le LDDS enregistre pour sa part un résultat négatif de 320 millions d’euros et que le LEP réalise 70 millions d’euros de collectes nettes cumulées. Respectivement, l’encours tous guichets de chacun de ces livrets est de 449,6, 165,6 et 83,8 milliards d’euros.

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Quelle que soit la hausse ou la baisse de ces livrets, rappelons que leur rendement ne suffit jamais à battre l'inflation et que, par conséquent, leur utilisation devrait se limiter à une épargne de confort. Pour faire fructifier votre capital, d'autres solutions d'investissement peuvent donc s'avérer plus lucratives, comme du dollar cost averaging (DCA) sur des ETF ou bien du Bitcoin (BTC) pour une partie raisonnable de vos économies seulement.

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Source : Caisse des dépôts

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