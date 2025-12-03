Pas touche au livret A - Le ministre de l'Economie évoque les propositions de modification de la Cour des Comptes

L’État va-t-il modifier les plafonds du livret A, afin de dégager plus de revenus d’imposition ? Non, selon le ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure, qui fait le point sur le positionnement du gouvernement.

le 3 décembre 2025 à 16:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Pas touche au livret A - Le ministre de l'Economie évoque les propositions de modification de la Cour des Comptes

Le livret A épargné par le gouvernement ?

Dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine, le Conseil des prélèvements obligatoires de la Cour des comptes avait fait une suggestion choc cette semaine. Il envisageait d’abaisser le plafond du livret A de 22 950 euros actuellement à 19 215 euros. Toute somme dépassant ce seuil serait alors taxée.

💡 A lire – L’épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euros ?

Pourquoi ? Parce que selon la Cour des comptes le livret A est censé être une épargne de précaution populaire, et pas un instrument de placement. Or, 22 950 euros seraient au-delà de ce qu’aurait besoin un ménage non aisé, toujours selon le rapport :

blockquote icon

Le cumul possible des livrets au sein d’un foyer fiscal permet d’atteindre des plafonds de dépôts s’éloignant des besoins pour une épargne de précaution.

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Abaisser le seuil pour financer la dette

Le rapport estime ainsi que les ménages aisés font du livret A un produit de placement, tirant avantage de la non-taxation des gains. On rappelle cependant que le livret A suivait tout juste l’inflation ces dernières années – difficile donc de parler de réelles plus-values sur les fonds qui y sont alloués.

🌐 Dans l’actualité – Inflation : la France bonne élève de l’Europe maintient son taux sous les 1 %

Selon la Cour des Comptes, l’abaissement du seuil permettrait de dégager 5,6 milliards d’euros, une somme non négligeable face aux exigences du Budget 2026. Le rapport suggère de compenser cet abaissement du plafond par une hausse du plafond du livret de développement durable et solidaire (LDDS) jusqu’aux 19 125 euros (12 000 actuellement).

Roland Lescure réagit à la grogne

La suggestion de la Cour des Comptes a suscité une opposition immédiate, forçant le gouvernement à répondre. Roland Lescure, le ministre de l’Économie et des Finances, a ainsi souhaité rassurer hier : le gouvernement n’envisage pas de toucher au livret A :

blockquote icon

Les recommandations rendues publiques hier par la Cour des comptes en matière de fiscalité du patrimoine n’engagent que la Cour des comptes et ne constituent en aucun cas la position du Gouvernement.

👉 Notre guide pour diversifier ses avoirs avec les cryptomonnaies

Soulignant le rôle d’épargne populaire « essentiel » du livret A, Roland Lescure a affirmé qu’il s’agissait d’un mécanisme intouchable à ce stade :

blockquote icon

Le Gouvernement n’envisage absolument pas de toucher au fonctionnement du Livret A : ni à travers une réduction de son plafond, ni par une fiscalisation, y compris partielle.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Cour des Comptes

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3800 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur france

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

 Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

 Bitcoin : un portefeuille de l’ère Satoshi se réveille après 15 années de sommeil

Bitcoin : un portefeuille de l’ère Satoshi se réveille après 15 années de sommeil

 Fed : un risque de « baisse de taux hawkish » pour Bitcoin

Fed : un risque de « baisse de taux hawkish » pour Bitcoin