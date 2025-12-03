L’État va-t-il modifier les plafonds du livret A, afin de dégager plus de revenus d’imposition ? Non, selon le ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure, qui fait le point sur le positionnement du gouvernement.

Le livret A épargné par le gouvernement ?

Dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine, le Conseil des prélèvements obligatoires de la Cour des comptes avait fait une suggestion choc cette semaine. Il envisageait d’abaisser le plafond du livret A de 22 950 euros actuellement à 19 215 euros. Toute somme dépassant ce seuil serait alors taxée.

Pourquoi ? Parce que selon la Cour des comptes le livret A est censé être une épargne de précaution populaire, et pas un instrument de placement. Or, 22 950 euros seraient au-delà de ce qu’aurait besoin un ménage non aisé, toujours selon le rapport :

Le cumul possible des livrets au sein d’un foyer fiscal permet d’atteindre des plafonds de dépôts s’éloignant des besoins pour une épargne de précaution.

Abaisser le seuil pour financer la dette

Le rapport estime ainsi que les ménages aisés font du livret A un produit de placement, tirant avantage de la non-taxation des gains. On rappelle cependant que le livret A suivait tout juste l’inflation ces dernières années – difficile donc de parler de réelles plus-values sur les fonds qui y sont alloués.

Selon la Cour des Comptes, l’abaissement du seuil permettrait de dégager 5,6 milliards d’euros, une somme non négligeable face aux exigences du Budget 2026. Le rapport suggère de compenser cet abaissement du plafond par une hausse du plafond du livret de développement durable et solidaire (LDDS) jusqu’aux 19 125 euros (12 000 actuellement).

Roland Lescure réagit à la grogne

La suggestion de la Cour des Comptes a suscité une opposition immédiate, forçant le gouvernement à répondre. Roland Lescure, le ministre de l’Économie et des Finances, a ainsi souhaité rassurer hier : le gouvernement n’envisage pas de toucher au livret A :

Les recommandations rendues publiques hier par la Cour des comptes en matière de fiscalité du patrimoine n’engagent que la Cour des comptes et ne constituent en aucun cas la position du Gouvernement.

Soulignant le rôle d’épargne populaire « essentiel » du livret A, Roland Lescure a affirmé qu’il s’agissait d’un mécanisme intouchable à ce stade :

Le Gouvernement n’envisage absolument pas de toucher au fonctionnement du Livret A : ni à travers une réduction de son plafond, ni par une fiscalisation, y compris partielle.

Source : Cour des Comptes

