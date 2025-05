Retraits records pour le Livret A depuis 2009 : vers quoi les Français se tournent-ils ?

Le Livret A enregistre sa pire performance depuis 2009 : les Français ont retiré 200 millions d’euros de plus que ce qu'ils ont déposé sur leurs livrets en avril 2025. Le signe que les épargnants français se tournent vers des placements plus rémunérateurs.

Le Livret A en perte de vitesse

Le Livret A entre dans ses mauvais jours. En avril 2025, le livret préféré des Français a connu une sortie de 200 millions d'euros, selon les données publiées par la Caisse des dépôts (CDC) ce jeudi 22 mai. Cette situation, qualifiée de « décollecte nette » est inédite par son montant depuis l'année 2009. Mais la baisse de popularité du livret n'est pas nouvelle : sur les quatre premiers mois de 2024, la collecte des Livrets A et LDDS fut de seulement 3,6 milliards d’euros, contre 11,3 milliards sur la même période en 2024.

La tendance est la même pour le Livret d'épargne populaire (LEP), accessible pour les ménages avec moins de moyens, qui a subi une décollecte de 1,96 milliard d'euros, quand le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a enregistré, lui, une collecte nette de 310 millions d'euros, qui ne suffit pas à rattraper la baisse de ses cousins.

Ces désaffections s'expliquent par la baisse du taux de rémunération, puisque le taux de rendement du livret est passé de 3 % à 2,4 % en février 2025. De quoi le rendre beaucoup moins intéressant, quand on sait qu'on peut trouver de la performance dans des produits d'investissement. Ainsi, les épargnants explorent aujourd'hui d'autres options pour placer leur argent, bien plus rémunératrices.

Un attrait grandissant pour les actions et les cryptomonnaies

En octobre, BlackRock publiait son étude People & Money, révélant que 15 millions de Français, soit 29 % des adultes, investissent désormais en bourse — une augmentation de 16 % depuis 2022. Alors que les femmes étaient réputées pour être plus averses au risque, la tendance change : elles sont 35 % de plus à investir qu'en 2022.

Parallèlement, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a recensé 216 000 nouveaux investisseurs en actions cotées en 2024, portant à plus de 1,2 million le nombre de particuliers ayant investi pour la première fois en actions, ou étant redevenus actifs depuis 2020. Ce regain d’intérêt peut s'expliquer de plusieurs manières : les Français se renseignent de plus en plus sur la gestion financière grâce aux contenus en ligne ; mais cette dynamique est aussi renforcée par l’attrait croissant pour la prime de risque. En période de taux d’intérêt faibles, les investisseurs acceptent davantage de volatilité en échange de meilleurs rendements.

En parallèle, les cryptomonnaies, elles, deviennent aussi de plus en plus populaires : en 2025, 92 % des Français affirment connaître au moins un type de cryptoactif, qu’il s’agisse d'une crypto ou d'un stablecoin régulé. 10 % déclarent en posséder au moins un, un chiffre qui n'est pas en augmentation par rapport à l'année précédente — mais les récents records sur les marchés pourraient bien pousser plus loin encore la popularité des cryptos.

En effet, le prix du Bitcoin a atteint hier un nouveau sommet historique, dépassant les 111 000 dollars, porté par l'optimisme autour de la réglementation des cryptomonnaies aux États-Unis et les achats massifs des investisseurs institutionnels. L'ETH suit une trajectoire similaire, ainsi que des altcoins populaires comme le SOL.

Source : Caisse des dépôts

