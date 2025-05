Nouvel ATH pour le Bitcoin : 7 raisons de célébrer ce record historique !

Le Bitcoin vient d'inscrire un nouveau record : 109 500 dollars, 2 166 milliards de capitalisation boursière. Derrière ces chiffres vertigineux, un nouveau narratif qui se met en place : le Bitcoin est bel et bien le nouvel actif de réserve mondiale. Insensible aux turbulences économiques, Bitcoin continue d'avancer vers les sommets, sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter.

Alerte ! Nouveau record historique pour le Bitcoin à 109 500 dollars

Depuis le 6 novembre, le cours du Bitcoin n’est pas celui d’un long fleuve tranquille : c’est tout l’inverse. Certes, l’élection de Donald Trump a propulsé le roi des cryptomonnaies vers de nouveaux sommets, légèrement au-dessus de 109 000 dollars le 20 janvier 2025.

Dans la foulée, Donald Trump a présenté une série de mesures sur lesquelles il était attendu, en particulier concernant les cryptomonnaies. Changement de direction à la Securities and Exchange Commission, Bitcoin Act, Stablecoin Act, etc.

Des réformes pro-crypto, mais qui ont déçu : le prix du Bitcoin a chuté de 30 % entre le 20 janvier et le 8 avril. Avant de remonter victorieusement !

Raison n°1 : vous pouvez dire « je te l’avais dit » à vos proches

Comme toujours dans les cryptomonnaies, les plus patients gagnent le plus. Depuis son bottom du 8 avril, le Bitcoin a gagné 46 %, et vient d’inscrire un nouveau record historique (ATH) pour le prix du Bitcoin : 109 500 dollars.

Ce record n’est pas un simple record de plus pour le roi des cryptomonnaies, habitué à sortir du lot. C’est une étape historique, c’est le lancement d’un âge d’or pour les cryptomonnaies qui arrivent en 2025 dans un monde fait pour elles, et en particulier pour lui : le Bitcoin.

Raison n°2 : Bitcoin vaut plus qu’Amazon, et bientôt plus que l'or !

En atteignant ce prix, le Bitcoin a une capitalisation boursière de 2 166 milliards de dollars, soit plus que celle d’Amazon qui est de 2 157 milliards.

L’or numérique est désormais le 4e actif le plus valorisé au monde, derrière seulement Apple, Microsoft, Nvidia et… l’or, qui est en ligne de mire. D’ailleurs, l’or est déjà battu par le Bitcoin : un lingot d’or vaut 106 339 dollars, soit 3 000 dollars de moins qu'un Bitcoin.

Raison n°3 : Bitcoin s’inscrit comme la réserve de valeur indiscutable

Ce nouvel élan haussier intervient alors que les analystes se pressaient déjà à la télévision pour expliquer à la France, comme d’habitude, que les cryptos « c’est fini ».

Contrairement à ce qu’aimerait croire une partie du vieux monde, qui voit le Bitcoin comme son ennemi, cet ATH confirme la tendance générale : le dollar est de plus en plus faible, les entreprises pivotent vers des réserves de valeurs alternatives, le Bitcoin est la réserve de valeur ultime.

Raison n°4 : les Bitcoin Treasury Companies sont plus fortes que jamais

Le Bitcoin est supérieur à l'or : certaines entreprises rabâchent ce refrain depuis des mois. Parmi elles, la célèbre Strategy de Michael Saylor, ou encore les Français de The Blockchain Group.

Beaucoup parlaient déjà des Bitcoin Treasury Companies au passé lorsque le prix du Bitcoin était aux alentours de 80 000 dollars, le seuil de rentabilité de Michael Saylor.

S’il fallait un exemple de « diamond hands », c’est sans doute ce dernier : quelques semaines après avoir frôlé la mort, ses positions en Bitcoin représentent un gain latent de 22,7 milliards de dollars.

Michael Saylor a d’ailleurs profité de la hausse du marché pour réciter son poncif à ses adeptes ainsi qu’aux non-convertis : « si vous n’achetez pas du Bitcoin à son record historique, vous laissez de l’argent sur la table ».

Du côté de The Blockchain Group, dont Alexandre Laizet est le co-PDG et responsable des achats de Bitcoin, le cours de l’action a largement profité du nouveau record inscrit par le Bitcoin.

En seulement 3 mois, l’action ALTBG s’est appréciée de 1 438 %. Actuellement, elle a trouvé une résistance à 3,99 dollars qui a renvoyé le prix à des niveaux inférieurs.

« C'est le moment iPhone du Bitcoin » – Alexandre Laizet, le Michael Saylor français, prédit l'avenir du BTC

Raison n°5 : les traders crypto gagnent toujours plus d’argent

Enfin, derniers vainqueurs de cette hausse historique du prix du Bitcoin, ce sont les traders. Alors que la majorité du public se voyait dominer le marché avec des positions shorts, ce sont les longs qui dansent.

Les multiples positions vendeuses ont été liquidées, les unes après les autres. Ce qui a sans doute contribué à la hausse rapide du Bitcoin sur les derniers mètres le séparant d’un nouvel ATH.

Une personne en particulier devrait être mise à l’honneur : il s’agit d’un trader sur Hyperliquid, la plateforme de finance décentralisée la plus populaire aujourd’hui. James Hynn, c’est son nom, a multiplié les trades haussiers sur le Bitcoin depuis qu’il a dépassé les 107 000 dollars.

Une stratégie qui s’avère gagnante, bien que chaque trades comporte son lot de risques.

Dans ce cas précis, les risques se sont effacés face à des gains de plus d’un milliard de dollars. Un montant vertigineux, qui s’explique en partie par l’utilisation d’un effet de levier 40. Un levier qui reste modéré par rapport aux montants générés.

User @JamesWynnReal is now long over $1 BILLION of Bitcoin on 40x leverage. Good luck soldier. pic.twitter.com/W0KWtJficq — Arkham (@arkham) May 21, 2025

Raison n°6 : Satoshi est 10e fortune mondiale

Mais le plus grand gagnant de l’histoire, nous le connaissons tous. Il s’agit de Satoshi Nakamoto, le père du Bitcoin. La ou les personnes derrière ce pseudonyme sont à la tête d’une fortune de 123 milliards de dollars, soit la 10e plus grande fortune mondiale. Rien que ça !

Cette consécration vient entériner la position des crypto dans le paysage économique mondial.

👉 Dans l’actualité également — L'IBIT de BlackRock rentre dans le top 5 des ETF les plus performants de l'année

Raison n°7 : c’est notre victoire !

Au-delà de toute la richesse générée, ce nouvel ATH du Bitcoin à 109 500 dollars, c'est avant tout une victoire pour chacun de nous. Que nous soyons de simples investisseurs, des traders ou bien même des professionnels du secteur, ce record du Bitcoin signifie 3 choses pour nous :

notre secteur est de plus en plus puissant et respecté

les opportunités business et investissement sont toujours plus nombreuses

nous pouvons dire à nos proches « je te l'avais bien dit » à la prochaine réunion familiale.

À présent, la question que nous devrions nous poser est la suivante : quelle est la suite ?

Si vous êtes familier avec l’analyse technique, vous n’êtes pas sans savoir qu’un nouvel ATH signifie que le Bitcoin est sur une tendance positive. En d’autres termes, il pourrait s’agir d’une nouvelle vague haussière, avec le potentiel de porter l’actif numérique vers des sommets inexplorés.

Malgré l’euphorie, il faut savoir rester prudent : en 2021, lorsque l’or numérique avait gagné un nouveau sommet, c’était en réalité un « dead cat bounce ».

Le sommet s’était avéré être le début d’une longue chute qui avait précipité le Bitcoin en-dessous de 16 000 dollars, perdant 77 % de sa valeur.

Aujourd’hui, difficile de dire de quoi demain sera fait. En attendant, nous pouvons célébrer ensemble la nouvelle étape franchie par le Bitcoin.

