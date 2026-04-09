La Caisse des dépôts estime que le Livret A verra son taux remonter à l'été. Le livret doit en effet suivre l'évolution de l'inflation, qui s'est accélérée ces derniers mois. Quand aura lieu le changement ?

Le Livret A rémunérera mieux à partir de cet été ?

Antoine Saintoyant, le directeur adjoint de la Caisse des dépôts (CDC), a estimé hier que le Livret A verrait son taux de rémunération revu à la hausse. La raison, c’est le retour de l’inflation, qui a de nouveau progressé suite à la guerre au Moyen-Orient.

Le Livret A base son taux sur l’évolution des prix à la consommation. Ce taux sera révisé à la mi-juillet, sur décision conjointe de la Banque de France et du ministère de l’Économie. Le nouveau taux sera ensuite appliqué à partir d’août.

L’inflation devrait nettement remonter en France pour le mois de mars : l’Insee table sur une accélération à 1,7 %, contre 0,9 % pour la mois qui a précédé. C’est en bonne partie porté par la hausse considérable du coût des énergies, suite au choc pétrolier au Moyen-Orient.

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C’est donc une nouvelle en demi-teinte pour les particuliers. Si le Livret A va mieux rémunérer, c’est surtout parce que les prix continuent d’évoluer à la hausse. Le cessez-le-feu en Iran, décidé cette semaine par les États-Unis et Israël, devra donc se poursuivre par une vraie fin du conflit pour rassurer les marchés.

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Source : 20 Minutes

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