Comment investir dans l’immobilier grâce à la blockchain en 2023 ?

Vous souhaitez investir dans l’immobilier grâce à la blockchain ? Il existe des plateformes spécialisées qui présentent des avantages conséquents par rapport aux solutions traditionnelles. Voici comment acheter de « l’immobilier papier » et percevoir des loyers, grâce à la tokenisation.

La blockchain rend accessible l’investissement immobilier

Les moyens d’investir « dans la pierre » sont variés. Cela peut aussi bien se faire par l’acquisition directe de biens physiques, mais encore au travers « d’immobilier papier » comme des Fonds Négociés en Bourse (ETF) ou des parts Société Civile de Placement Immobilier (SCPI).

Chaque méthode possède ses propres avantages et inconvénients, qui sauront satisfaire les différents profils d’investisseurs. Toutefois, une nouvelle manière de s’exposer à cette catégorie d’actifs commence à émerger grâce à la blockchain : la tokenisation immobilière.

Ce procédé consiste généralement à numériser les parts de biens immobiliers, ou plutôt des sociétés qui possèdent ces derniers, sur une blockchain. Cela passe notamment au travers de security tokens ou de tokens non fongibles (NFT). Ceux-ci donnent alors droit aux avantages qui y sont associés, tels que la part des loyers générés par ce bien immobilier.

L’atout principal de cette méthode est qu’il devient possible pour tout un chacun d’investir dans l’immobilier, alors qu’il s’agit d’un investissement extrêmement coûteux via les méthodes traditionnelles.

Les différentes manières d’investir dans l’immobilier avec la blockchain

À ce jour, la principale plateforme de tokenisation immobilière, qui est aussi celle que nous recommandons, est RealT. Cependant, ce n’est pas la seule solution existante lorsqu’il s’agit d’investir dans l’immobilier tokenisé sur la blockchain.

Par exemple, là où RealT développe une approche terre à terre au travers de security tokens, la plateforme française Wincity inclut plutôt une dimension gamifiée, au travers de NFT utilisables dans un jeu play-to-earn.

En parallèle, des solutions comme Vave permettent directement aux investisseurs de tokeniser eux-mêmes leur bien immobilier, pour réaliser des levées de fonds qui permettront aux investisseurs de se partager les revenus dudit bien. La solution d’HoneyBricks a, quant à elle, plutôt tendance à se focaliser sur l’immobilier commercial.

Voici un aperçu de ces acteurs, au travers d’un tableau non exhaustif :

Plateforme Type Frais RealT Immobilier locatif Frais de blockchain + 3 % lors d’une revente à la plateforme Wincity Immobilier locatif + NFT et metaverse Frais de blockchain + 1 % du prix de vente, pour l’acheteur ou le vendeur à l’initiative de la transaction Vave Financement participatif Non précisé HoneyBricks Immobilier commercial Frais de blockchain

Investir dans l’immobilier tokenisé sur la blockchain grâce à RealT

Fondée en 2019 par les frères Rémy et Jean-Marc Jacobson, la plateforme RealT propose d’investir dans des parts d’immobilier à partir de 50 dollars.

Plus précisément, l’acheteur investit dans la société à responsabilité limitée (LCC) qui possède le bien, qui reverse ensuite les rendements locatifs déduits des charges, en fonction du nombre de parts que l’acheteur détient. Ainsi, les rendements varient dans une tranche comprise entre 9 et 11 % par an environ suivant les biens immobiliers.

Ces revenus locatifs sont versés chaque semaine, selon la méthode sélectionnée par l’investisseur : soit en stablecoin, soit composés dans une propriété de réinvestissement qui générera à son tour des revenus.

Investir dans l'immobilier avec la blockchain ? À partir de 50 $ seulement

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Acheter une fraction d’immobilier tokenisé sur la blockchain grâce à RealT

Pour prendre en main la plateforme de RealT, vous pouvez retrouver notre guide dédié :

👉 Comment créer un compte sur RealT et utiliser la plateforme ?

Voyons tout de même comment acheter une fraction d’immobilier tokenisé sur la blockchain avec RealT.

Sur la copie d’écran ci-dessous, nous voyons par exemple une propriété en vente à Detroit, pour un ticket d’entrée de 50,94 dollars et des rendements attendus à 9,76 % par an.

Pour ce bien, la date à laquelle les revenus locatifs commenceront à être versés est annoncée au 1er août 2023.

Figure 1 — Page d’accueil de la marketplace de RealT

Lorsque vous ajoutez la quantité de tokens souhaitée au panier, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour le paiement.

En effet, nous pouvons voir ci-dessous qu’il est possible de régler l’achat en USDC ou xDAI depuis la Gnosis Chain, avec 6 autres cryptomonnaies, dont le BTC et l’ETH grâce à Coinbase Commerce, ou bien par carte bancaire :

Figure 2 — Procéder à un paiement sur RealT

Une fois le paiement effectué, vous recevrez des documents contractuels à signer sur votre boîte mail afin de finaliser l’opération.

D’autre part, RealT opère à la fois sur la blockchain Ethereum, mais aussi sur la Gnosis Chain. Ainsi, il est possible de choisir où recevoir vos fractions de biens immobiliers tokenisés, et la manière dont seront perçus vos revenus locatifs :

Figure 3 — Choix du réseau pour le versement des revenus locatifs sur RealT

En outre, RealT est également conçue de manière à faciliter l’embarquement des personnes non familières de l’écosystème des cryptomonnaies.

Et pour cause, la fonctionnalité « Walletless » vous permet, comme son nom l’indique, d’utiliser les fonctions de RealT sans wallet jusqu’à ce que vous vous sentiez prêt à utiliser pleinement les capacités de la blockchain.

Pour les utilisateurs les plus avancés, la plateforme RMM vous permettra même de déposer votre immobilier tokenisé en collatéral afin d’emprunter des liquidités. Le concept reprend d’ailleurs la technologie du protocole Aave pour fonctionner :

Figure 4 — Aperçu de la plateforme RMM de RealT

Investir dans l'immobilier avec la blockchain ? À partir de 50 $ seulement

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

FAQ — Questions fréquentes sur RealT

Que se passe-t-il si RealT vient à faire faillite ?

Pour chaque bien immobilier, RealT crée une société indépendante des autres sur le modèle un bien = une société. Cela permet de protéger les investisseurs, dont la part de capital de chaque société est symbolisée par les tokens en leur possession.

En cas de faillite de la société mère, les investisseurs ne perdraient donc pas leurs fractions d’immobilier tokenisé. Notez toutefois que ce fonctionnement est propre à RealT, et que ce n’est pas nécessairement le même modèle pour les autres projets mariant immobilier et blockchain.

Puis-je vendre mes tokens RealT ?

S’il est bien plus simple de vendre des parts d’immobilier sous la forme de tokens RealT qu’un bien physique, cela n’est pas non plus aussi liquide que le reste du marché des cryptomonnaies.

Pour les investisseurs qui souhaitent se séparer de leur fraction d’immobilier tokenisé sur la blockchain, RealT peut racheter vos tokens à hauteur de 2 000 dollars maximum par semaine, moyennant un total de 3 % de frais. La plateforme met également en place un système de marketplace entre les utilisateurs, ce qui limite les frais, mais il faut en revanche garder en tête que le processus peut être long avant de trouver un acheteur.

Les rendements annoncés sont-ils garantis ?

RealT présente l’avantage de détailler la totalité des charges qui s’appliquent à un bien donné sur la fiche descriptive de celui-ci, ce qui permet d’éviter les mauvaises surprises et les frais cachés.

Néanmoins, il faut aussi garder à l’esprit l’éventualité de vacances locatives, ou encore des périodes de rénovations empêchant de générer des revenus. Ces facteurs peuvent alors réduire votre performance annuelle.

Ce risque peut être atténué en diversifiant les propriétés sur lesquelles vous investissez.

Où suivre mes avoirs RealT et le versement de mes revenus locatifs ?

Chaque semaine, RealT envoie un rapport par mail, indiquant aux investisseurs les revenus perçus avec les différentes propriétés.

De plus, il est possible d’avoir un visuel de vos fractions d’immobilier tokenisé directement depuis votre compte RealT, et de suivre l’adresse de votre portefeuille sur les explorateurs de blockchain Etherscan et Blockscout, en fonction du réseau sur lequel vous opérez.

Comment sécuriser mes tokens RealT ?

Outre la fonctionnalité Walletless, RealT fonctionne sur Ethereum et la Gnosis Chain, ce qui signifie que les tokens et les revenus locatifs peuvent être stockés sur n’importe quel wallet compatible avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM) comme MetaMask, Frame ou Rabby Wallet.

Néanmoins, il est judicieux de coupler ces portefeuilles à un hardware wallet comme ceux de la marque Ledger, afin d’assurer une sécurité optimale à vos investissements.

👉 Apprenez à configurer une Ledger Nano S Plus

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies ? ? Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.