Immobilier tokénisé : RealT dévoile Walletless pour briser la barrière de la blockchain

Avec sa nouvelle fonctionnalité Walletless, la plateforme RealT vient de lever le dernier frein l’empêchant de démocratiser l’investissement immobilier à tout un chacun. Désormais, il est possible de se constituer un patrimoine immobilier dès 50 dollars sans se soucier de l’utilisation d’un portefeuille numérique.

RealT : la promesse de l’investissement immobilier pour tous

RealT est un projet d’immobilier tokenisé prenant de plus en plus d’envergure. Sa mission est simple : prendre le meilleur de l’immobilier et le meilleur de la blockchain, pour créer un service d’investissement simple et accessible à tous.

C’est ainsi qu’est née la première plateforme permettant d’acheter des fractions tokénisées de biens immobiliers, et ce, dès 50 dollars. Le tout pour un rendement annuel de plus ou moins 10 % en simplifiant grandement les démarches administratives.

Avec RealT, plus besoin de passer par une banque ou un notaire, l’expérience utilisateur est simplifiée au point que l’on a l’impression de faire un achat en ligne sur un site d’e-commerce. Par la suite, les documents légaux sont envoyés par mail, et peuvent être directement signés de manière électronique.

Si la promesse est belle, elle comportait, tout du moins jusque-là, une petite faiblesse pour sa démocratisation : le wallet.

Et pour cause, si l’utilisation du service s’avère être un jeu d’enfant pour une personne déjà familière de l’univers blockchain, un investisseur y étant totalement étranger pouvait se retrouver quelque peu dérouté.

Les RealT tokens représentant une fraction d’immobilier étant livrés directement sur la blockchain, cela impliquait obligatoirement la configuration d’une adresse dite « self-custody ». C’était alors le dernier frein pour une adoption de masse, un frein désormais levé avec l’arrivée de « Walletless ».

Walletless, le nouveau service de RealT qui change la donne

La force de Walletless pour la démocratisation de RealT

Pour permettre une initiation en douceur des « no-coiners », à savoir une personne n’étant pas encore familière au monde des cryptomonnaies, RealT s’est attelée à mettre en place une version sans wallet de son service.

Cette version, appelée « Walletless » (comprendre « sans wallet » en français), permet à un nouvel utilisateur de se passer de l’étape potentiellement rebutante de la création d’un portefeuille numérique.

Lors de l’inscription, les premières étapes sont exactement les mêmes que sur notre premier tutoriel. Il s’agit de créer un compte et de vérifier votre identité. Toutefois, c’est après cette dernière étape que se glisse cette amélioration, et pour la retrouver, il faut se rendre dans « My Account » → « Portfolio ».

Figure 1 : Accéder à son portefeuille RealT

Pour les nouveaux comptes, un choix sera alors proposé. Comme le montre la vidéo ci-dessous à partir de 47 secondes, il est désormais possible de configurer son compte avec, ou sans wallet :

Grâce à cette nouvelle option, RealT fait un grand pas vers l’inclusion de l’ensemble des investisseurs à ses services. Walletless permet ainsi de commencer à créer votre portefeuille d’immobilier tokenisé, sans vous embêter avec la partie « blockchain ». Ce sera donc parfaitement adapté à une personne ayant une réelle démarche passive, plus intéressée par la proposition de valeur que par « la tech ».

La contrainte de Walletless

Pour une personne souhaitant exploiter pleinement le potentiel de RealT, Walletless ne devra cependant qu’être vu comme une étape de transition.

En effet, l’autre force de RealT réside dans une seconde plateforme dédiée à la finance décentralisée (DeFi), appelée RMM. Pour faire simple, elle permet de déposer vos fractions d’immobiliers en collatéral afin d’emprunter de la liquidité. Pour comprendre la notion de collatéral, les habitués de l’immobilier peuvent y voir un parallèle avec l’hypothèque : un bien qui est mis en garantie pour emprunter de l’argent.

Cet effet de levier peut-être utilisé, par exemple, pour acheter de nouvelles fractions d’immobilier tokenisé avec RealT, afin d’augmenter toujours plus votre rendement.

Bien évidemment, c’est une étape totalement facultative. Il est parfaitement possible de vous contenter d’acheter des RealT tokens, pour simplement les laisser travailler, et en ce sens, l’option Walletless conviendra parfaitement.

Par la suite, dès lors que vous vous sentirez prêt à passer à l’étape supérieure, il sera possible à tout moment de réclamer vos fractions d’immobilier, sur un wallet que vous aurez configuré en parallèle.

Ainsi, grâce à Walletless, vous avez la possibilité de commencer à investir dès aujourd’hui dans l’immobilier dès 50 dollars. Ensuite, et seulement si vous le souhaitez, libre à vous d’apprendre les rouages de l’univers blockchain à votre rythme, afin de faire le grand saut lorsque vous vous sentirez prêt.

La double authentification (2FA) comme couche de sécurité

Pour les utilisateurs de RealT en version Walletless, une double authentification lors de la connexion à votre compte est obligatoire.

C’est une étape de plus en plus utilisée par différents services comme les applications bancaires ou certains sites d’e-commerce notamment. Lorsque vous vous connectez, un code éphémère vous est demandé pour valider l’accès au service. Ce code peut être envoyé par mail, par SMS, ou via une application comme Google Authentificator ou Authy par exemple.

Pour configurer votre 2FA sur RealT, rendez-vous dans « My Account » → « 2-Factor Auth » :

Figure 2 : Accéder au 2FA sur RealT

RealT vous propose alors deux options : l’authentification par une application ou par email. Pour la seconde option, il s’agira simplement de confirmer votre email. En revanche, l’authentification par application sera plus sécurisée et c’est d’ailleurs ce que recommande RealT :

Figure 3 : Choix de la méthode d’identification 2FA sur RealT

Ensuite, il s’agira d’ajouter un nouvel élément à l’application que vous aurez retenue, puis de scanner le QR code ou de saisir la clé qui aura été générée :

Figure 4 : Configuration de l'application d'identification 2FA sur RealT

Prenez bien soin de noter la clé quelque part, dans l’éventualité où vous seriez amené à changer de téléphone portable. Ne sauvegardez pas cette clé sur un appareil connecté à Internet où vous seriez alors vulnérable en cas de hack.

Une application 2FA générera un nouveau code éphémère toutes les 30 secondes. Pour finaliser la configuration, RealT vous demandera de saisir ce code. À la fin de l’opération, il vous sera proposé de sauvegarder un code de restauration ayant la même fonctionnalité que la clé dont nous venons de parler. Gardez-le également en sécurité, sur une feuille de papier par exemple.

Vos investissements sur RealT sont-ils en sécurité ?

Avec l’option Walletless, vous déléguez en réalité le stockage de votre immobilier tokenisé, et RealT met ainsi en place ce que l’on appelle un service de garde (custody). D’une certaine manière, la plateforme dispose alors d’un livre de comptes où il est inscrit « Je dois X tokens RealT à cette personne ».

Pour l’aspect technique, vos investissements seront bel et bien en sécurité sur la blockchain, stockés sur ce que l’on nomme un portefeuille multisignature (multisig) développé par Gnosis Safe. Vous pouvez imaginer cela comme un coffre-fort avec plusieurs serrures et plusieurs personnes chez RealT possède chacune une clé unique, de telle manière qu’un employé seul ne peut pas voler vos actifs.

Si vous décidez d’utiliser votre propre wallet, vos tokens seront alors transférés à votre adresse, afin de les confier sous votre garde.

Grâce à Walletless, RealT parvient une fois de plus à réduire les frictions de l’investissement immobilier, de manière à rendre « la pierre » accessible à tout le monde, si tant est que l’on dispose d’une connexion Internet.

