Aux États-Unis, une maison en NFT vient d’être vendue contre 175 000 dollars

La blockchain et les tokens non fongibles (NFT) seraient-ils la nouvelle frontière de l’immobilier ? Les technologies sont de plus en plus utilisées dans ce domaine, comme aux États-Unis ou une maison en NFT vient d’être vendue.

Copié https://cryptoast.fr/etats-unis-maison-nft-vendue/

Cacher le player

1.0x 0.75x 1.0x 1.25x 1.5x 2.0x 0:00 0:00