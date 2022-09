SeLoger se lance dans le metaverse pour proposer des visites immobilières virtuelles

Annoncée hier, cette nouvelle initiative marque l’entrée d’un grand acteur de l’immobilier français dans le metaverse. Les visites virtuelles de SeLoger sont proposées dans le cadre de ventes privées de programmes neufs. Les intéressés pourront visiter les biens et discuter avec un agent immobilier pour obtenir des informations sur ces derniers.

Cela repose sur la plateforme OnCyber, qui se décrit comme « un multiverse pour les créateurs ». Elle permet aux créateurs d’afficher leurs tokens non fongibles dans des espaces numériques et repose sur Ethereum (ETH).

Virginie Boudet, Vice-Présidente Marque & Communication de SeLoger, explique qu’il s’agit de lier la réalité tangible et des technologies novatrices :

« Notre proposition, c’est la rencontre de deux mondes ! Il est passionnant de voir à quel point le metaverse, cet univers encore nouveau, virtuel et fictif, peut éclairer notre réalité concrète et quotidienne. Visiter un bien immobilier réel dans le metaverse de manière interactive et immersive permet de mieux se projeter dans notre vie quotidienne. »