RealT : 12 millions de dollars redistribués aux investisseurs grâce à la tokenisation immobilière

La plateforme de tokenisation immobilière RealT vient d'atteindre un jalon significatif, puisqu'elle a officiellement redistribué plus de 12 millions de dollars à ses tokens holders depuis sa création. Grâce à la technologie blockchain et à la tokenisation immobilière, RealT transforme l'investissement immobilier en le rendant plus inclusif, liquide et démocratique.

12 millions de dollars déjà versés aux utilisateurs de RealT

La désormais incontournable plateforme de tokenisation immobilière RealT vient officiellement de passer le cap des 12 millions de dollars redistribués auprès des investisseurs.

Ce seuil symbolique représente l'ensemble des fonds perçus par les clients de RealT ayant investi dans des biens immobiliers proposés par la plateforme. Cette dernière, qui se place comme pionnière de l'immobilier tokenisé, surfe sur un narratif plus que jamais en vogue et se démarque en permettant à tout un chacun d'investir dans la pierre avec un ticket d'entrée de seulement 50 euros.

L'immobilier demeure un choix d'investissement privilégié par les citoyens français, mais il est de plus en plus hors de portée pour la majorité des ménages. Une situation qui découle de la hausse significative du prix moyen des biens immobiliers, ainsi que de la réticence croissante des établissements bancaires à accorder des prêts à long terme.

Ainsi, RealT offre une solution astucieuse à ces 2 problématiques, en éliminant également la nécessité de naviguer dans un labyrinthe de documents légaux et administratifs pour se conformer à la législation française. Les biens immobiliers proposés par RealT sont subdivisés en une série de tokens pouvant être acquis par les investisseurs de la plateforme.

Totalement immuable, la propriété de ces tokens est garantie par la blockchain et la technologie des smart contracts. De surcroît, et alors que la solution de RealT est considérablement simplifiée en comparaison avec l'immobilier classique, elle permet aux investisseurs d'obtenir des rendements sur leurs biens allant de 9 à 11 % par an.

👉 Retrouvez notre entretien vidéo avec Jean-Marc Jacobson, cofondateur de RealT :

Une recette qui fonctionne

RealT, grâce à la technologie blockchain et la tokenisation immobilière, ouvre les portes d'un marché immobilier plus accessible, démocratique, efficace et liquide. Une fois qu'un bien immobilier est tokenisé, les investisseurs peuvent profiter de retours sur investissement de manière hebdomadaire jusqu'à ce qu'ils décident de céder leur part ou d'investir dans une autre propriété, offrant une flexibilité sans pareille.

Depuis sa création, RealT a redistribué plus de 12,166 millions de dollars aux détenteurs de tokens. Fort d'un succès croissant, la plateforme redistribue environ 140 000 dollars par semaine à ses holders sur cette fin d'année 2023, une moyenne en constante augmentation.

De plus, grâce au protocole RMM élaboré par RealT, les investisseurs peuvent combiner l'investissement immobilier avec la finance décentralisée (DeFi), en utilisant leurs avoirs comme garantie pour emprunter de la liquidité. Concrètement, il est possible de déposer les fragments d'actifs immobiliers obtenus via RealT et d'emprunter jusqu'à 50 % de leur valeur en XDAI, le stablecoin de la Gnosis Chain.

Ce modèle novateur suscite un intérêt considérable, comme en témoigne la rapidité avec laquelle les biens proposés par RealT trouvent acquéreurs. Si vous envisagez de plonger dans l'immobilier de nouvelle génération grâce à RealT, nous vous encourageons à rester informé des dernières actualités de la plateforme en suivant ses réseaux sociaux, notamment X.

👉 Initiez-vous à la tokenisation immobilière à travers notre présentation complète de RealT

