Malgré la baisse, Strategy achète encore du Bitcoin pour 740 millions de dollars

Malgré un marché hésitant, Strategy poursuit son accumulation agressive de Bitcoin. L’entreprise de Michael Saylor a annoncé l’achat de 7 633 BTC supplémentaires pour un montant total de 740 millions de dollars. Avec cette nouvelle acquisition, Strategy renforce sa position de plus grand détenteur de BTC, portant ses réserves à 478 740 unités.

7 600 Bitcoins de plus dans les poches de Strategy

L’idée d’une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis, inspirée du modèle salvadorien, alimente les débats dans la communauté des cryptomonnaies depuis près d’un an. Bien que séduisante, elle reste pour l’instant une simple promesse de campagne de Donald Trump. Seule l’équipe de David Sacks, nommé « Tsar de la crypto » par le nouveau gouvernement, aurait commencé à étudier sérieusement la question.

Depuis 2020, MicroStrategy, récemment rebaptisée Strategy, s’est également distinguée par la création d'une réserve de BTC. Pour poursuivre cette approche, l’entreprise dirigée par Michael Saylor enchaîne les levées de fonds, entièrement dédiées à l’achat de toujours plus de Bitcoin.

Comment acheter des actions de Strategy ?

Hier, Saylor a annoncé que Strategy avait réalisé un nouvel achat de BTC.

Annonce du nouvel achat effectué par Strategy

Strategy a donc acheté 7 633 Bitcoins supplémentaires, acquis à un prix moyen de 97 250 dollars par unité, Strategy détient désormais 478 740 BTC, soit plus de 47 milliards de dollars en valeur.

Au total, l'entreprise affiche une performance d’environ 50 %, représentant un profit de plus de 16 milliards de dollars.

Strategy serait-elle en train de devenir « too big to fail » ?

L'action de Strategy a récemment rejoint le prestigieux Nasdaq 100, l’indice regroupant les 100 entreprises technologiques les plus capitalisées du marché des États-Unis.

Déjà présente dans les portefeuilles de nombreux investisseurs et institutions, dont les banques centrales suisse et norvégienne, son entrée dans le Nasdaq 100 lui confère une exposition encore plus large. En effet, cet indice alimente l’un des ETF les plus populaires au monde, répartissant ainsi une partie de son capital dans des portefeuilles d’investisseurs du monde entier.

Même avant cela, l'action MSTR offrait aux investisseurs traditionnels un moyen de s’exposer au prix du BTC sans avoir à en détenir directement. Avec l’entrée de Strategy dans le Nasdaq 100 et le lancement des ETF Bitcoin spot au mois de janvier 2024, le BTC s’impose de plus en plus sur les marchés financiers.

Toutefois, cette institutionnalisation présente des risques importants pour l’avenir de Bitcoin. L’accumulation massive de BTC par Strategy, financée par l’endettement, l’expose à un risque de liquidation qui pourrait entraîner sa faillite. Pire encore, une vente forcée de ses plus de 470 000 BTC aurait un impact dévastateur sur le prix du Bitcoin, au moins à court terme.

De leur côté, les ETF Bitcoin spot concentrent une grande partie des BTC entre les mains d’émetteurs, comme BlackRock et Fidelity, ainsi que de dépositaires tels que Coinbase. Cette centralisation crée un risque systémique en cas de vol ou de piratage.

De plus, le contrôle exercé par ces quelques entités pourrait leur conférer une influence considérable sur la neutralité de Bitcoin, notamment en cas de hard fork, où elles pourraient légitimer une chaîne au détriment d’une autre.

Source : Strategy

