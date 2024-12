MicroStrategy fait son entrée dans le Nasdaq-100

Grâce à l'importante hausse de son action tout au long de l'année 2024, MicroStrategy a maintenant intégré l'indice Nasdaq-100. Retour sur cette performance.

MicroStrategy intègre l’indice du Nasdaq-100

Dans le monde de la finance, les États-Unis disposent de plusieurs indices d’envergure. Si le S&P 500 est le plus connu avec les 500 plus grosses capitalisations américaines, le Nasdaq-100 a également son importance, car il suit la performance des 100 entreprises non financières américaines les plus capitalisées.

Vendredi, Nasdaq a justement annoncé l’entrée de MicroStrategy au sein de l’indice Nasdaq-100. Cette nouvelle témoigne de la progression phénoménale de l’action de l’entreprise, étant donné que celle-ci a tout juste rejoint le S&P 500 au début de l’année.

Sur l’année 2024, l’entreprise a ainsi progressé de près de 500 %, avec un prix par action qui dépasse aujourd’hui les 408 dollars :

Cours de l’action de MicroStrategy en données hebdomadaires

Malgré une correction de plus de 23 % depuis le sommet du 21 novembre dernier, MicroStrategy est tout de même capitalisée à 88,37 milliards de dollars.

Ainsi, le titre profite grandement de la médiatisation de sa réserve de Bitcoin s’élevant aujourd’hui à 423 650 BTC, soit l’équivalent de 43 milliards de dollars environ. Lors de l’écriture de ces lignes, le BTC s’échange 101 700 dollars, en hausse de 1,8 % durant les dernières 24 heures.

En même temps de MicroStrategy, 2 autres sociétés ont rejoint le Nasdaq-100, à savoir Palantir Technologies et Axon Enterprise.

