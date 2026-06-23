Vérification de l'âge pour accéder à l'IA aux États-Unis ? Un risque évident pour la vie privée

Dans le cadre d’un projet de politique nationale, les États-Unis tentent de remédier aux risques associés à l’intelligence artificielle (IA), notamment sur son public mineur. Un texte qui souhaite « établir des exigences de vérification de l’âge », sur le modèle des limitations déjà réclamées dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. On fait le point…

Les États-Unis souhaitent établir une vérification de l’âge pour l'IA

Alors que l'intelligence artificielle gagne - et de plus en plus souvent remplace - de nombreux secteurs de notre société moderne, certains pays tentent de s'organiser afin de limiter les conséquences de ce déferlement hors de tout contrôle, comme par exemple avec le récent blocage imposé par les États-Unis à l'encontre des modèles d'Anthropic Fable 5 et Mythos 5 en dehors de ses frontières.

Mais ses ambitions de contrôle ne s'arrêtent apparemment pas là, si l'on en croit le récent « cadre de politique nationale » publié par la Maison Blanche au sujet de l'IA, incluant le respect de la propriété intellectuelle, la protection de la liberté d'expression et l'assurance que « tous les services et plateformes d’IA prennent des mesures pour protéger les enfants, tout en donnant aux parents les moyens de contrôler leur environnement numérique et leur éducation ».

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Dans ce contexte, le texte précise également comment « le Congrès devrait établir des exigences de vérification de l’âge raisonnables sur le plan commercial et respectueuses de la vie privée (telles que l’attestation parentale) pour les plateformes et services d’IA susceptibles d’être accessibles aux mineurs ».

Une volonté de protection très intrusive qui fait écho aux démarches similaires actuellement menées par le Royaume-Uni et l'Union européenne afin de restreindre l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, avec le risque associé d'une fragilisation problématique de la protection de la vie privée, tout en augmentant les risques de fuites de données.

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« Tout cela n’a rien à voir avec l’âge, il s’agit uniquement d’identité »

De quoi faire réagir le cryptographe et chercheur en sécurité informatique Matthew Green sur le réseau X, afin d'aborder ce qu'il présente comme « la rapidité avec laquelle la vérification de l’âge devient une composante de toutes les propositions de politique publique », alors qu'il « s’agit uniquement d’identité ».

Maintenant que nous avons collecté toutes ces informations d’identité, dans quelles circonstances les forces de l’ordre peuvent-elles y accéder ? (...) Cela nécessitera de « modifier » toute technologie préservant la vie privée afin de stocker votre véritable identité sous séquestre pour chaque visite de site web et chaque action dans une application. Ces données seront accessibles sur mandat, puis peut-être sur simple citation à comparaître, et finiront par être intégrées à certains systèmes de surveillance de masse. Matthew Green

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Une décision présentée comme dystopique qui revient à « collecter l’identifiant de chaque personne sur la planète juste pour utiliser Internet », alors que l'utilisation d'un simple VPN permet de contourner ces restrictions en quelques secondes pour un coût dérisoire.

Et le pire, c’est que toutes les choses que nous essayons d’empêcher - le ciblage des enfants, les contenus pédopornographiques, etc... - ne diminueront jamais, car elles n’ont jamais diminué auparavant.

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Sources : Maison Blanche, Matthew Green

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